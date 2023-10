Mario Vaquerizo, a favor de la contaminación: "No somos Heidi en el campo"

Mario Vaquerizo se ha vuelto un frecuente generador de controversia cada vez que emite su opinión sobre temas actuales. Recientemente, el líder de la banda Nancys Rubias se unió como colaborador al programa de Ana Rosa Quintana 'TardeAR', que se transmite por las tardes en Telecinco.

La última de la suyas ha llegado cuando los colaboradores comentaban una noticia de que solo uno de cada cuatro españoles dominan el inglés. Vaquerizo reconocía su "mal inglés" y aprovechaba para compartir algunas de sus anécdotas comunicándose en el extranjero. En ese contexto, mientras hablaba de su viaje a Tokio, ha recordado lo aburrido que le pareció el metro y que incluso antes de la pandemia, las personas allí ya utilizaban mascarillas.

"Eso es por la contaminación", le decía entonces su compañera y colaboradora Carolina Ferre. A lo que Vaquerizo ha contestado: "Yo es que estoy a favor de la contaminación. A ver, pero cómo no vamos a estar a favor de la contaminación… ¡Es que no somos Heidi que vivimos en el campo! ¿Cómo voy a ir yo andando de Vicálvaro, que es donde viven mis padres, a la Gran Vía que es donde vivo yo? ¿En bici? No puede ser ¿En dron? Tampoco ¿En tirolina? Tendré que ir en un coche, es así", sentencia.

Entre risas y comentarios de fondo, el colaborador seguía expresando su opinión: "Por Madrid Central han quitado los carriles, pues hay más atasco, y cuánto más atasco hay, más humo y más contaminación. ¡No pasa nada, estamos en el siglo XXI! Para eso se inventó la revolución del vapor... o la revolución tecnológica, ¡yo qué sé!", ha dicho cargando contra el proyecto de Madrid Central de Manuela Carmena.

El comentario causaba tanto alboroto en la mesa, que Vaquerizo finalmente intenta enmendar la situación diciendo: "Jefa, reconduzca esto". A lo que Ana Rosa respondía entre risas: "Esto no hay por donde reconducirlo".