Martin Scorsese cumple 83 años: celebramos su legado con 5 de sus películas imprescindibles

Martin Scorsesecelebra hoy su 83 cumpleaños, convirtiéndose una vez más en protagonista absoluto del cine mundial. Su figura, imprescindible para entender la historia del séptimo arte, ha dejado un legado que atraviesa generaciones y que sigue creciendo con el paso del tiempo. Director, guionista, productor y cinéfilo apasionado, Scorsese ha firmado algunas de las películas más influyentes de todos los tiempos, desde retratos brutales del crimen organizado hasta profundas historias sobre fe, culpa y redención. Para celebrar su aniversario, repasamos cinco obras que resumen su grandeza: la mejor valorada por el público, la más premiada en los Óscar, una joya injustamente infravalorada, mi favorita personal y la que cambió para siempre su manera de hacer cine. Desde LARAZÓN, un servidor indicará también en qué plataforma podemos visualizar estas grandes obras de uno de los grandes directores del séptimo arte.

'Uno de los nuestros', la película mejor valorada en IMDb

'Uno de los nuestros’ ('Goodfellas', 1990) es la película mejor puntuada de Martin Scorsese en IMDb y una de las obras más influyentes del cine moderno. Basada en la historia real de Henry Hill, la cinta muestra desde dentro el ascenso y caída en la mafia con un ritmo feroz, personajes inolvidables y un estilo narrativo que marcó época. Scorsese combina voz en off, cámara en movimiento y una banda sonora magistral para construir un retrato crudo y adictivo del crimen organizado. Joe Pesci, Robert De Niro y Ray Liotta firman interpretaciones míticas en un clásico que sigue impresionando tres décadas después.

Ray Liotta en "Uno de los nuestros". El actor ha fallecido hoy a los 67 años La Razón

Disponible en:

Prime Video

Movistar Plus+

Netflix

Filmin

HBO MAX

'El Aviador', la película de Martin Scorsese con más premios Oscar

'El aviador' (The Aviator, 2004) es la película de Martin Scorsese que más premios Óscar ha conseguido, con un total de cinco estatuillas. El filme narra la vida del excéntrico magnate Howard Hughes, interpretado por un brillante Leonardo DiCaprio, y se adentra en su genio, sus obsesiones y su lucha contra la enfermedad mental. Scorsese recrea con precisión la era dorada de Hollywood y la industria aeronáutica, combinando espectáculo visual con un potente estudio de personaje. Con un reparto estelar y un diseño artístico impecable, la película se convirtió en uno de los logros más ambiciosos de la carrera del director.

Disponible en:

Netflix

'Silencio', la más infravalorada

'Silencio' (Silence, 2016) es probablemente la película más infravalorada de Martin Scorsese, a pesar de ser una de sus obras más profundas y personales. Basada en la novela de Shūsaku Endō, narra el viaje de dos misioneros jesuitas que buscan a su mentor desaparecido en el Japón del siglo XVII, donde el cristianismo es brutalmente perseguido. Andrew Garfield y Adam Driver encabezan un relato duro, contemplativo y espiritual que reflexiona sobre la fe, el sacrificio y el silencio de Dios ante el sufrimiento. Su tono contenido y su ritmo pausado hicieron que pasara desapercibida, pero hoy muchos la consideran una joya imprescindible en su filmografía.

Disponible en:

Prime Video

'Casino', para mí es su mejor película

'Casino' (1995) es, para muchos, la obra maestra definitiva de Martin Scorsese. Ambientada en Las Vegas de los años 70 y 80, sigue el ascenso y caída de Sam “Ace” Rothstein, un genio de las apuestas interpretado magistralmente por Robert De Niro, cuya vida se complica por la ambición, la mafia y la explosiva relación con Ginger, una inolvidable Sharon Stone. Con un ritmo hipnótico, una voz en off icónica y una puesta en escena impecable, Scorsese disecciona el poder, la corrupción y la fragilidad humana. Es un retrato deslumbrante del sueño americano… y de cómo puede devorarte desde dentro.

Disponible en:

Movistar Plus+

'Taxi Driver', la película que cambio la imagen de Martin Scorsese

'Taxi Driver' (1976) supuso un antes y un después en la carrera de Martin Scorsese y en la historia del cine. A través de Travis Bickle, un taxista nocturno interpretado por un magnético Robert De Niro, la película retrata la soledad, la violencia y la deriva moral de una Nueva York oscura y decadente. Su atmósfera asfixiante, el célebre “You talkin’ to me?” y el retrato descarnado de un hombre al borde del abismo impactaron al mundo entero. Con esta obra, Scorsese dejó de ser una promesa para convertirse en un autor imprescindible, capaz de incomodar, provocar y hacer pensar.

Imagen del rodaje de "Taxi Driver" tomada por Steve Shapiro, con Martin Scorsese sentado al taxi junto a Robert de Niro. EFE/Krause & Johansen Krause & Johansen Agencia EFE

Disponible en: