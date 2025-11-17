Asier Etxeandia, Beni en 'Un paso adelante', relata el momento en el que decidió abandonar la serie

Ha llovido mucho desde que Antena 3 estrenara 'Un paso adelante', la serie que lanzó al estrellato a unos por entonces desconocidos Miguel Ángel Muñoz, Mónica Cruz, Pablo Puyol o Beatriz Luengo. Para los seguidores de la ficción, que también fue un éxito fuera de nuestras fronteras, sigue siendo un grato recuerdo y, en 'Al cielo con ella', han entrevistado en las últimas semanas a dos de los actores que dieron vida a los inolvidables protagonistas de la Escuela de Artes Escénicas "Carmen Arranz".

El último ha sido Asier Etxeandía, que interpretó a Benito López, más conocido por el diminutivo 'Beni', durante la primera temporada. Durante los 12 episodios que apareció en pantalla hacia el papel de alumno gay, el primero de la escuela, y es bastante recordado por las llamativas rastas que llevaba como peinado.

Precisamente su temprana salida de la serie y el aspecto que tenía en aquella época ha sido uno de los temas de conversación con Henar Álvarez. El intérprete nominado en dos ocasiones a los Premios Goya por sus actuaciones en 'La novia' y 'Dolor y gloria', ha desvelado que llegó a dormir "en el trastero de Pablo Puyol, en una casa de un colega de una colega que me dejó, que encima no la avisó y me echó de casa cuando llegó, porque vio un punki con las pintas que yo tenía de Beni".

"No le había avisado y me echó a la calle. Me fui a dormir a un banco de Ópera dos noches y me venía a recoger el coche de producción, el cochazo, a un banco de Ópera, donde yo dormía. Entonces todo era tan bizarro que les mandé a tomar por culo", ha proseguido.

El actor nacido en Bilbao ha admitido que no quería seguir en la serie y que no tenía problemas en abandonarla, tal y como hizo, porque venía "haciendo teatro" y no buscaba "ni la fama ni nada". Sin embargo, ha relatado, desde dentro intentaron retenerle, aunque no con las mejores palabras. "Tuve una reunión con ellos y me decía, una tía además: 'Asier, por favor, las revoluciones nunca han servido para nada".

"Me dijeron: 'ten cuidado con lo que haces que puede ser que no vuelvas a trabajar", ha contado en el programa de La 1, añadiendo que su respuesta estuvo a la altura de las circunstancias, pues desde entonces no ha dejado de trabajar. "Yo dije: 'es que eso no va a depender de ti".