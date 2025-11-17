Telecinco decide apostar por un 'Gran Hermano: Última hora' después de 'La isla de las tentaciones'

Mediasetno acaba de dar con la tecla y eso se traduce en modificaciones de última hora en una parrilla poblada de realities que siguen sin procurarle ese chute de audiencias que tanto necesita. Sin ir más lejos, el pasado viernes decidió recortar minutos, además de retrasar el horario de inicio, a la gala dominical de 'Gran Hermano'. Un cambio que buscaba introducir un resumen previo del debate de 'La isla de las tentaciones' e impulsar así 'Gran Hermano: El Debate'. De esta forma, a las 22:00 horas se emitió una hora del formato presentado por Sandra Barneda y a las 23:00 horas comenzó la segunda entrega del programa producido por Zeppelin TV.

Con una nueva semana por delante, el grupo de comunicación italiano se ha vuelto a poner manos a la obra, pues los resultados del domingo no han sido del todo alentadores: la segunda entrega del programa presentado por Ion Aramendi perdió público respecto a su estreno, cosechando un 10,7% de share y reuniendo a 641.000 espectadores, frente a los 740.000 telespectadores y el 9,4% de cuota de pantalla del 9 de noviembre.

Así, este lunes ha decidido programar a las 00:30 horas una entrega especial denominada 'Gran Hermano: Última hora', que estará precedida por la séptima entrega de 'La isla de las tentaciones', que promete fuertes emociones con uno de sus protagonistas perdiendo el control y protagonizando una situación inédita, que desde Telecinco se atisba como una oportunidad para captar la atención de nuevos espectadores. De esta forma, Ion Aramendi trasladará la última hora de lo que haya sucedido en la nueva casa situada en Tres Cantos, mientras que después se dará paso a la emisión de la señal 24 horas.

Estas últimas decisiones llegan después de que el debut de la vigésima temporada del reality presentado por Jorge Javier Vázquez se tradujera en unos resultados desalentadores. La primera gala cumplió con las expectativas obteniendo un 15,8% de cuota de pantalla, pero siete días después mucha parte del público se bajó del barco y en su segunda semana el share descendió a un 11,8%.

Además del fracaso que ha supuesto 'GH. La Vida en Directo', una tira diaria para comentar el día a día y lo más relevante de lo que fuera sucediendo en la casa, que fue cancelada el pasado jueves tras haber emitido solo cuatro entregas.

El programa se estrenó con un 5,8% de share y reuniendo a tan solo 607.000 espectadores. Unas cifras que no ha logrado remontar el principal canal de Mediaset, marcando un 5,7% y un 4,9% de cuota de pantalla el martes y el miércoles, respectivamente, para acabar con un 5,3%.