'Valle Salvaje' opta a mejor Telenovela en los premios Rose D’Or 2025

'Valle Salvaje' no ha podido recibir mejor regalo para celebrar su capítulo 300, que se emitirá el próximo jueves 20 de noviembre en La 1 a partir de las 17:30 horas. La popular serie de las tardes de RTVE ha sido nominada a mejor Telenovela en los premios Rose D’Or, que celebran los mejores espacios de televisión y entretenimiento.

La ficción producida por Bambú Producciones y StudioCanal, que el pasado 18 de septiembre cumplió un año en emisión, competirá con la germano-austríaca 'Crystal Wall', 'EastEnders' de BBC Studios, la turca Eshref, la brasileña 'Guerreiros do Sol' y 'Life Happens' en representación de Bélgica.

La ceremonia de entrega de premios se llevará al cabo en Londres el próximo 1 de diciembre, siendo 'Valle Salvaje' la única producción española que está presente en la lista oficial de 78 finalistas que ha dado a conocer este lunes la organización de estos prestigiosos galardones.

La serie creada por Josep Cister Rubio y protagonizada por Rocío Suárez de Puga, Marco Pernas, José Manuel Seda y Sabela Arán, entre otros, también opta al Emmy Internacional en la gala que se celebrará el 24 de noviembre en Nueva York.

Unas nominaciones que llegan tras cerrar octubre con los mejores datos de su historia, al alcanzar un 12% de share y una media de 832.000 espectadores. Asimismo, el pasado mes consiguió una media diaria de 1.464.000 espectadores únicos, liderando su franja cada tarde.

'Adolescence', ganador del premio 'Rose D'Or'

El premio principal, la Rose D'Or será para el aclamado drama de Netflix, 'Adolescence'. La serie cocreada por Jack Thorne y Stephen Graham será reconocida por su impacto emocional y cultural, además de haber sido nominada como finalista en la categoría de Drama.

"Adolescence' ejemplifica los valores de este premio especial: una producción de programas excepcional que cambia la forma en que la gente piensa sobre un tema. Jack Thorne y Stephen Graham han creado una obra de verdadero impacto emocional y cultural, y estamos encantados de reconocer su logro en los premios Rose d'Or de este año", ha explicado el presidente de dichos galardones, Mark Rowland.