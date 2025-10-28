"MasterChef Celebrity 10" vive su noche más tensa con la salida de una de sus concursantes más queridas

"Masterchef Celebrity 10" volvió a vivir una noche de máxima tensión en su novena entrega semanal, una gala que pasará a la historia por una expulsión tan previsible en lo técnico como dolorosa en lo emocional. El talent culinario de La 1 afrontó una prueba de eliminación en la que los aspirantes debían crear un plato libre, pero con una condición que marcó el destino de todos: usar solo cuatro ingredientes —huevo, caviar, patata y alcachofa— aplicando técnicas de vanguardia.

Desde el principio, el jurado dejó claro que no bastaba con cocinar bien: había que sorprender. Sin embargo, la cantante Mala Rodríguez no logró hacerlo. Su propuesta fue calificada por Pepe Rodríguez como “un trabajo muy justito”, una frase que selló su destino y la convirtió en la undécima expulsada del programa. “Había muchos defectos y faltaba técnica”, resumió el chef, en una valoración que contrastó con la complicidad y el cariño que siempre le ha mostrado a la artista andaluza.

La noche había comenzado con tres retos que pusieron a prueba tanto la destreza como la resistencia de los famosos. Primero, los aspirantes se enfrentaron a uno de los “platos cósmicos” del chef Jesús Sánchez, cocinando por parejas mientras uno de ellos trabajaba suspendido del techo, en una simulada “gravedad cero”. Luego llegó la prueba de exteriores, una celebración del Orgullo LGTBI+ en el corazón de Madrid, donde los equipos tuvieron que replicar un menú del chef Ramón Freixa. Una decisión estratégica de Juanjo Bona acabó pasándole factura, y las sorpresas se multiplicaron cuando los jueces ordenaron intercambiar cocinas a mitad del reto.

Pero el verdadero drama llegó al final. En la eliminatoria, Juanjo volvió a brillar, logrando el reconocimiento del jurado por haber “cumplido los objetivos y las expectativas”. También Miguel Torres salvó la noche con un plato que supo “aprovechar las bondades de los productos”. En cambio, Mariló Montero y Mala Rodríguezquedaron al borde del precipicio, con dos platos calificados de “básicos y aburridos”, aunque el de la presentadora logró imponerse por muy poco.

La expulsión de Mala Rodríguez fue tan emotiva como inevitable. La artista, consciente de sus limitaciones en esta prueba, se despidió con una sonrisa y un mensaje sincero: “Yo me siento ganadora. Me llevo el amor de todos”. Su compañero y amigo, Juanjo Bona, no pudo contener las lágrimas y sufrió un momento de ansiedad al conocer el veredicto. “Deja un gran vacío”, dijo entre sollozos, evidenciando el fuerte vínculo que se había creado entre ellos.

El momento más conmovedor de la noche llegó de la mano de Pepe Rodríguez, visiblemente emocionado, quien no dudó en dedicarle unas palabras que resonaron en todo el plató: “Has sido un icono. Deberías llamarte Buena, no Mala. Qué maravilla conocerte y sentir tu arte”. La artista respondió fiel a su estilo, con humor, gratitud y una canción improvisada: “Hay que vivir. Lo importante no es recoger un premio, tú eres el premio”. Fue el cierre perfecto para una despedida que dejó lágrimas, risas y la sensación de que, incluso fuera de los fogones, Mala Rodríguez ya había ganado.