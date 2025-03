Anna Arbós, la emprendedora que nació de la crisis

Cuando el confinamiento llegó en marzo de 2020, obligando a millones de personas a encerrarse en sus casas, las prioridades y rutinas de muchos cambiaron drásticamente. Para Anna Arbos (Barcelona, 1994), ese aislamiento se convirtió en una oportunidad para redescubrir una de sus pasiones más profundas: el cuidado de la piel. De este espacio personal de autoexploración y bienestar nacía Glow by Anna, su alter ego digital, que hoy es mucho más que una cuenta de Instagram sobre belleza. Es un testimonio de cómo una pasión compartida puede transformar una vida y, en el proceso, construir una comunidad de más de cincuenta y seis mil fieles seguidores.

La historia de Anna no es la de una joven obsesionada con los productos de belleza ni la de un gurú de la piel nacida entre frascos de cremas caras. Su amor por el cuidado de su dermis surgió lentamente, con la curiosidad que solo el tiempo y la autocomprensión pueden aportar. Sin embargo, fue en el confinamiento, cuando el tiempo se estiraba y las noches de insomnio se convirtieron en rituales de cuidado personal y decidió compartir sus secretos.

ChatGPT

Iniciar sesión

Suscribirse

Tú dijiste:

Poner este articulo en estilo vanity fair

Como toda buena historia de éxito, ésta también nace en un momento de crisis. Crisis laboral en la vida de la protagonista y crisis en el planeta, sumergido en una pandemia sin precedentes. La llegada de la covid-19 obligó a Anna Arbós a cambiar de vida con 25 años. Tuvo que dejar Hamburgo porque no le renovaron su contrato en el departamento de márketing del grupo de artículos de lujo Montblanc (“Hacíamos eventos internacionales maravillosos”, recuerda) y retornar a Barcelona sin planes a la vista y con la perspectiva de confinarse obligatoriamente en casa de sus padres.

En ese contexto empezó a recibir montones de consultas sobre cosmética y belleza por parte de sus amigas, preocupadas por los efectos del confinamiento sobre su piel y su cabello. Muchas más de las que ya le llegaban habitualmente. Porque Anna hace cuatro años que se forma de manera autodidacta en un campo que conoce y le apasiona desde siempre: “Soy una auténtica friki; siempre me he gastado lo que cobraba en comprar productos para probarlos, ya fueran sérums de tres euros o de 150”, cuenta con gran sentido del humor.

El encierro obligado en casa dio a la gente tiempo para pensar y también para cuidarse. “Mis amigas me decían que tenían la piel apagada por falta de sol, que les gustaría cambiar de tónico o elegir una buena mascarilla, así que decidí escribir una guía muy ordenada explicando los pasos básicos para cuidar la piel, una especie de lista de la compra de lo que necesitas para sobrevivir a un confinamiento. Tuvo tanto éxito, circuló tanto, que me empezaron a pedir que hiciera algo más profesional y el 10 de abril del año pasado abrí mi cuenta de Instagram, Glow by Anna”, explica esta joven emprendedora, que enseguida captó como aquel extraño momento de apagón general le daba la oportunidad de crear una plataforma donde reunir a sus amigas y aconsejarlas de manera menos dispersa.

Cuidó muchísimo el diseño, estableció un acceso sencillo y criterios claros de contenidos —reseñas de productos, descripción de ingredientes…—, y en pocos meses vio como subían los seguidores (22.000 hoy) y como podía llevar su vocación de asesora en el cuidado y belleza de la piel mucho más allá de su entorno más cercano.Dinámica y enérgica como es, en diciembre Anna dio un paso más abriendo una web donde comercializa productos de gama media-alta que selecciona cuidadosamente y agrupa en rutinas (piel grasa, piel mixta, pack básico, ageless…). Un año y pocos meses después del inicio de la aventura, su pequeño negocio totalmente digital, no para de crecer. Ya vende un centenar de unidades al mes. “Me siento muy orgullosa porque lo he hecho yo sola, con créditos, es un proyecto muy mío que nunca imaginé que podría realizar”.

La clave del éxito, conectar con el consumidor

Aunque la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética (Stampa) constata un descenso del 10% en el consumo general de perfumería y cosmética durante la pandemia, la compra de productos para el cuidado de la piel sigue ocupando los primeros puestos de este ránking y se ha acelerado la incursión del e-commerce (del 6,15% del total del sector en 2019 al 10% en 2020) con un aumento “llamativo” de sus ventas.

Anna ha aprovechado la tendencia favorable de manera intuitiva para hacer realidad una iniciativa que cataloga como el sueño de su vida. “Dedico a mi proyecto 14 horas al día, es mi trabajo pero también mi hobby”, dice mientras ríe recordando como su lavabo siempre ha estado lleno de cremas y maquillajes de todo tipo para desespero de su madre.

“Dedico a mi proyecto 14 horas al día, es mi trabajo pero también mi hobby”, dice Anna

Entiende la belleza como un básico que mejora nuestra vida y destaca la faceta de pasárselo bien, descubriendo nuevos productos y aprendiendo. “Estoy todo el día probando, oliendo, estudiando y haciendo seguimiento de las recomendaciones: interactúo diariamente con unas 30-50 personas en privado por Instagram”, dice Anna con tanta seguridad y pasión que genera confianza. “Es importante conectar con el consumidor porque el mercado de la cosmética está saturado de productos, la gente está perdida, no sabe qué escoger y yo les caigo bien, les explico qué es cada cosa de forma didáctica, notan que soy totalmente honesta y me creen”, explica orgullosa.

Como todo nació entre amigas, sigue llamando así a sus seguidoras, que mayoritariamente tienen de 24 a 34 años, aunque también hay más jóvenes. Son millenials y algunas de la generación Zeta. También está muy atenta al feedback. Entre las preguntas más habituales que recibe están las que hacen referencia a manchas o granitos, “porque son lo más visible y lo que más preocupa, es difícil que alguien se interese porque tiene la función barrera de la piel fastidiada”.

Anna Arbós

Anna entiende la belleza como un básico que mejora nuestra vida y destaca la faceta de pasárselo bien. © Celina Martins

“No trato problemas de piel ni fabrico cosméticos”

¿Qué ocurre si alguien consulta con Anna un problema de psoriasis o una urticaria? “Tengo muy claro que no soy un médico, ni una farmacéutica. No suplanto en ningún momento el trabajo de un profesional de la salud”, responde categórica, y añade: “Tampoco fabrico ni soy responsable de la elaboración de una crema. Me limito a hacer de intermediaria entro lo que ofrecen las marcas y el público”. Compara su papel al de una tienda, que filtra y elige productos para sus clientes. Y lo hace “de manera clara y sincera”, sin intereses ocultos.

El planteamiento de Glow by Anna es el de ofrecer conocimientos básicos para cuidar nuestra piel, y responder a dudas generales, como por ejemplo cuál es la diferencia entre la vitamina A y la B, o entre un protector solar SPF15 o SPF100. “Llevo cuatro años formándome, asistiendo a cursillos, clases magistrales, comprando libros, leyendo artículos especializados… “, explica la emprendedora, que semana a semana, ha ido creando una comunidad sólida de seguidores, ávidos de nuevas sugerencias.

“Creo que la cosmética engancha mucho, ¡empiezas a mirar videos y quieres probarlo todo! Es que cuando te cuidas y notas tu cara limpia y fresca te sientes genial, no es ninguna frivolidad. Además, mis seguidores se interesan mucho por lo que compran y no les da pereza leer cinco páginas sobre una rutina de belleza”.

Imagen del perfil de Instagram de Glow by Anna, con más de 22.000 seguidores.

Una plataforma de venta innovadora

“Me preguntaban continuamente dónde comprar los productos que aparecían en mi cuenta de Instagram, y me plantee que debería de haber una plataforma donde se ayudara a identificar a las personas qué tipo de piel tienen y se ofrecieran productos de manera muy simple, que no hubiera 300, sino solamente cinco, pero que se ajustaran a lo que necesitas”, explica Arbós, que se llevó una gran sorpresa al ver que ese planteamiento no existía en el mercado.

Si alguien quiere descubrir cómo es su tipo de piel, puede rellenar un test de varias preguntas en la web que le indica si la tiene grasa, seca, mixta o con acné. A partir de aquí, se puede elegir entre varias rutinas distintas que contienen un limpiador, tónico, sérum y crema; y a las que se puede añadir contorno de ojos o tónico exfoliante. Anna se guía por el lema: no hay edad, hay necesidad “porque igual encuentras una señora con acné a los 40 y a una chica de 18 con arrugas increíbles”.

“Me plantee que debería de haber una plataforma donde se ayudara a identificar a las personas qué tipo de piel tienen y se ofrecieran productos de manera muy simple, que no hubiera 300, sino solamente cinco”

El planteamiento es muy básico. “Tengo muy claro lo que quiero conseguir, por ejemplo para una piel seca, luminosidad e hidratación”. En octubre tiene previsto sacar una línea para cuerpo, y otras de viaje o de puesta a punto para eventos.

En estas rutinas de belleza mezcla productos con etiquetas y marcas distintas que va cambiando para variar, sorprender a los consumidores y alentar el diálogo y las opiniones entre usuarios. “Pensé en una lista de 20 marcas con las que me gustaría trabajar y me dijeron que sí una decena de ellas”, explica satisfecha. Siempre son de calidad media-alta, “ni low cost ni carísimas”. El pack básico ageless, por ejemplo, que ha detectado que hay muchas chicas que regalan a sus madres, va dedicado a pieles que han perdido luminosidad y firmeza, y cuesta 115 euros.

Aunque Anna controla a la perfección los ingredientes de cada producto, cuenta “con una doctora especializada para revisar las rutinas y certificar que está todo correcto”.

¿Qué hacemos con el maskné que provocan las mascarillas?

La rutina que combate el acné es llamativa y tiene mucho éxito. “La creé a partir de mi propia experiencia después de años padeciéndolo. Fui a muchos médicos y no conseguí eliminarlo hasta que decidí pasar de hacerlo todo a no hacer nada. Así de claro. Lo mejor es tranquilizar la piel, hacerle un detox con productos suaves y básicos con aloe vera, limpiadores súper ligeros…”, explica Anna.

La técnica de Anna para el acné: “Lo mejor es tranquilizar la piel, hacerle un detox con productos suaves y básicos con aloe vera, limpiadores súper ligeros…”

Ese mismo consejo se puede aplicar al maskné, el neologismo que describe los problemas de acné provocados por el uso continuado de las mascarillas protectoras contra la covid-19 que no nos acabamos de quitar de encima. “Se crea un microclima húmedo con poco oxígeno bajo las mascarillas que provocan la aparición de granitos muy internos. Lo mejor es calmar la piel con hidratantes suaves, no exfoliarla sin parar, rascarla y lavarla continuamente porque nos cargaremos su protección natural y no se regenerará”.

También la línea para hombres de Glow by Anna está enfocada a desintoxicar la piel del cutis masculino, “que acostumbra a tener más acné de quistes por la barba”. Es una rutina muy básica con tres pasos muy sencillos y productos calmantes. Hay menos productos pero más cantidad “para que no te tengas que preocupar de reponerlos en seis meses”.

Anna Arbós directe Instagram

Anna Arbós en un directo de Instagram.

Convivencia con el sector de la estética

El perfil de Anna no es el de una experta en medicina, pero tampoco el de una periodista especializada en belleza, ni siquiera el de una instagramer. “Mi fuente de ingresos es la web, por tanto no tengo ninguna necesidad de generar contenido pagado para marcas ni de promocionar productos para conseguir dinero”, explica y se define como “empresaria e-commerce y creadora de contenidos”.

Anna asegura que la convivencia con todos los actores del sector es muy buena porque cada uno realiza su función. “Los médicos, las marcas y centros de estética que han querido trabajar conmigo saben que hablo el idioma de los consumidores y puedo hacer comprensibles términos muy técnicos”, comenta la emprendedora, que también prueba tratamientos profesionales de rostro y cuerpo en institutos de belleza y los recomienda, “únicamente si me han gustado”.

El perfil de Anna no es el de una experta en medicina, pero tampoco el de una periodista especializada en belleza, ni siquiera el de una instagramer

Convertirse en empresaria le ha supuesto aprender a llevar un negocio y confiesa que ha tenido que resolver más de un contratiempo. Por ejemplo, cuando no le llegaron algunas cremas de una rutina que era superventas por un problema con una distribuidora inglesa a causa del Brexit. “Siempre que puedo intento trabajar directamente con las marcas”, apostilla.

El futuro de la cosmética pasa por la personalización

En este momento Anna Arbós cuenta con un equipo formado por su mano derecha, Paula, que la ayuda en comunicación y logística; una diseñadora gráfica, Ayme, y una persona que se encarga de la parte financiera del proyecto. Tiene muy claro que su negocio irá bien si los clientes creen en ella, y esa es su máxima prioridad. “Confío mucho en mi proyecto y no busco hacerme millonaria de la noche a la mañana”. De hecho, ya está vendiendo más allá de la frontera: “He detectado que en Ámsterdam hay una pequeña comunidad española que me compra”, explica.

¿El futuro de la cosmética es la personalización? “Sí, el consumidor millenial quiere exclusividad, sentir que se gasta su dinero comprando algo estupendo que le gusta. No ha de ser muy barato pero tampoco muy caro”, cuenta la experta, que apuesta totalmente por las ventas online. “Es mucho más fácil y rápido comprar por Internet porque no has de interactuar con nadie en tienda ni salir de tu casa y además te permite buscar y tomarte tu tiempo antes de decidirte a comprar”.

ChatGPT Plus

Glow by Anna: La Emprendedora de la Belleza que Nació de la Crisis

Como todas las historias de éxito, la de Anna Arbós tiene un punto de partida en la adversidad. En su caso, una crisis laboral y la pandemia global de la COVID-19 que desató un cambio radical en su vida a los 25 años. Abandonó Hamburgo, donde trabajaba en el departamento de marketing de Montblanc, un gigante de artículos de lujo, tras no renovar su contrato. “Organizábamos eventos internacionales maravillosos”, recuerda nostálgica. Regresó a Barcelona sin planes inmediatos y con la perspectiva de un confinamiento forzoso en casa de sus padres. Pero como las grandes historias, esta también tuvo un giro inesperado.

En medio de la incertidumbre, comenzaron a llegarle, de parte de amigas y conocidas, preguntas sobre cosmética y cuidado de la piel. La preocupación por los efectos del confinamiento sobre la piel y el cabello se había desbordado. Anna, quien desde siempre había sido una auténtica “friki” de la belleza, comenzó a recibir consultas en cantidad, mucho más de las que estaba acostumbrada. "Me gastaba todo lo que ganaba en probar productos", cuenta con una risa que muestra su entusiasmo. Su pasión por la cosmética, que había cultivado durante años, empezó a transformarse en algo más.

La necesidad de cuidarse había dejado de ser una opción superficial para convertirse en una prioridad durante el confinamiento. Las mujeres, ahora más que nunca, buscaban soluciones prácticas y accesibles. Fue entonces cuando Anna decidió ofrecer una guía sencilla y útil para enfrentar los desafíos de la piel en tiempos de encierro. Una especie de "lista de la compra" de lo esencial para el cuidado de la piel. La guía tuvo un éxito rotundo, y las demandas fueron en aumento. Pronto, el 10 de abril del año pasado, Anna lanzó su cuenta de Instagram, Glow by Anna, sin saber que estaba dando el primer paso hacia el negocio de su vida.

Lo que comenzó como un consejo entre amigas se transformó rápidamente en una plataforma profesional. Anna se dedicó con esmero a crear contenido que conectara auténticamente con su audiencia. Pocos meses después, su cuenta superó los 22.000 seguidores, y en diciembre, dio el siguiente gran paso: abrió una tienda online. Con productos cuidadosamente seleccionados y agrupados en rutinas específicas (piel grasa, mixta, ageless…), su negocio digital no ha dejado de crecer. “Me siento muy orgullosa porque lo he hecho yo sola, con créditos, es un proyecto muy mío que nunca imaginé que podría realizar”, dice con una mezcla de humildad y satisfacción.

En un mercado saturado de productos cosméticos, la clave del éxito de Anna ha sido una conexión genuina con el consumidor. “Es importante ser honesta y directa. La gente se siente perdida entre tanta oferta. Yo les explico de forma sencilla, casi como una amiga”, asegura con la confianza de quien sabe que está haciendo algo bien. Y es que, más que un negocio, su proyecto es un espacio de confianza, donde la belleza no es solo un lujo, sino una herramienta para mejorar el bienestar personal.

En su plataforma, Glow by Anna, los productos no son sólo recomendaciones, sino respuestas a necesidades específicas, basadas en años de investigación personal y formación autodidacta. “Llevo cuatro años formándome, asistiendo a cursillos, comprando libros y leyendo artículos especializados”, explica, mientras remarca la importancia de ofrecer una experiencia educativa y transparente a sus seguidores.

El mundo digital se ha convertido en el aliado perfecto para Anna. A través de su web, ofrece una experiencia de compra innovadora: un test personalizado para identificar el tipo de piel, seguido de recomendaciones claras y sencillas. La oferta es limitada, sin saturar al cliente con 300 productos, sino con una selección de solo cinco opciones adaptadas a cada necesidad. La simplicidad es el pilar fundamental de su propuesta.

En cuanto al futuro, Anna ya tiene en mente la expansión de su línea de productos, con planes para lanzar productos para el cuerpo, así como opciones para el cuidado en viajes o para eventos especiales. Pero más allá de las cifras, lo que realmente la entusiasma es la personalización de la experiencia cosmética. “El futuro está en ofrecer lo que realmente el cliente necesita, no lo que el mercado quiere vender”, dice con determinación.

La cosmética, según Anna, no debe ser vista como una frivolidad. “Es algo que mejora tu vida, te hace sentirte bien contigo misma. No se trata solo de un rostro bonito, sino de la sensación de bienestar que te da”, reflexiona. Su enfoque es claro: hacer que el cliente se sienta exclusivo, pero sin caer en los extremos de los precios desorbitados.

A pesar de su éxito, Anna mantiene los pies en el suelo. “No busco ser millonaria de la noche a la mañana. Mi máxima prioridad es que la gente confíe en mí y en lo que hago”, comenta, sin perder de vista el objetivo de continuar brindando valor y conocimiento a su comunidad. En un mundo donde las ofertas están saturadas, ella ha logrado crear algo único: una comunidad de belleza sólida, transparente y, sobre todo, auténtica.

Con un equipo cada vez más sólido y el deseo de seguir creciendo, Glow by Anna se perfila como una de las apuestas más frescas y prometedoras en el ámbito digital de la cosmética. La revolución del cuidado de la piel, como nunca antes, está siendo liderada por una joven que entendió que, más allá de los productos, lo que se necesita es una conexión honesta y una asesoría genuina.

En un mundo que cambia a gran velocidad, Anna Arbós ha logrado convertir una crisis personal en una oportunidad única. Y lo ha hecho con algo tan sencillo y poderoso como confiar en lo que siempre ha sido su pasión: la