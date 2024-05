Mery Bass, cantante de Nebulossa, habla sobre la muerte de su tía durante Eurovisión 2024: "Fue un día duro. Era como una madre"

El Festival de Eurovisión 2024, celebrado el pasado sábado, fue un evento lleno de emociones, polémicas y momentos memorables. Entre los participantes destacados se encontraba Nebulossa, el dúo alicantino conformado por Mery Bas y Mark Dasousa, cuya actuación con la canción "Zorra" resonó entre el público del Malmö Arena, aunque finalmente se posicionaron en el vigésimo segundo lugar.

Sin embargo, detrás de las luces y el glamour del escenario, la participación de Mery Bas estuvo marcada por una tragedia personal. En los días previos a una de las semifinales, Mery sufrió una caída durante el ensayo, pero esto no fue el único obstáculo que enfrentó. La artista también tuvo que lidiar con la trágica noticia del fallecimiento de su tía, justo antes de otro ensayo en los días previos a la final del concurso.

En una emotiva publicación en su cuenta de Instagram, Mery compartió su dolor y homenajeó a su tía, describiéndola como una "figura maternal" tanto para ella como para sus hijos. Durante una entrevista en el programa 'Mañaneros', la cantante se sinceró sobre el impacto de esta pérdida en su experiencia en Eurovisión. "Fue duro porque fueron dos días en los que me tuve que mentalizar en que tenía que continuar", confesó Mery. "Era como una madre para mí y mis hijos", agregó, revelando la "profunda conexión" que tenía con su tía.

Mery también compartió detalles conmovedores sobre su último encuentro con su tía antes de viajar a Suecia. A pesar de estar hospitalizada, su tía estaba llena de orgullo y se identificaba con el éxito de Mery en Eurovisión. "El último día que la vi, era como que estaba súper orgullosa. Ella estaba en el hospital y les decía a todos: ‘Soy la tía de la ‘Zorra’", recordó Mery. Además, la cantante confesó que le había pedido a su prima que transmitiera un mensaje a su tía antes de la final del concurso, expresando su deseo de que pudiera presenciar su actuación. Sin embargo, lamentablemente, su tía falleció antes de que esto ocurriera.

A pesar del dolor y la tristeza, Mery encontró fuerzas para subir al escenario y dedicar su actuación a su tía y otros seres queridos que ya no estaban con ella. "Ese día lo dediqué a todos los familiares que ya no están conmigo para que me dieran fuerza para poder hacer la actuación que yo creo que fue", compartió emocionada.