Iker Jiménez, tras su polémica con Eurovisión: "Si ser facha es ir en contra de tantos antivalores, me parece muy bien que me lo llaméis"

Tras la agitación generada en Eurovisión debido a sus comentarios sobre Nemo Mettler (el representante de Suiza), Iker Jiménez ha optado por enfrentar las críticas de frente. En un extenso video compartido en sus redes sociales, el reconocido presentador de 'Cuarto milenio' ha defendido con firmeza su posición y reafirmado su compromiso con la libertad de expresión.

En el video, de más de 8 minutos, Jiménez expresa su convicción de no permanecer en silencio ante lo que considera una creciente tendencia a la autocensura y la cancelación en las redes sociales, manifestando: "No me pienso callar de decir lo que opino, precisamente porque hay mucha cobardía". A pesar de las críticas recibidas después de haber dicho que Nemo, ganador de Eurovisión, estaba "emocionade", Jiménez se ha mantenido firme en sus declaraciones, insistiendo en que respeta las opiniones de todo tipo pero rechaza cualquier intento de coartar su derecho a la libertad de expresión.

Entre los que se han mostrado en contra de sus palabras, están el "artemaniaco" Jordi Cruz; la cantante y actriz Angy Fernández, que dejó de seguir al presentador "al que antes admiraba"; o Kenzy, la cantante de Megara, que representó a San Marino en Eurovisión 2024 y que se mostró muy crítica al responder: "¡Hola, Iker! Deberías de investigar el mayor misterio que hay ahora mismo. Que seas capaz de respirar y escribir sin hacerte caca encima. Mira que llevo años viendo tu programa, pero nunca más".

"La canción de España no la había oído y ni tan mal. Luego ya, lo de sacar a los tíos enseñando el culo y tal, a mí no me llama mucho, sinceramente, no me parece muy bonito, pero son opiniones. Yo respeto al que diga que le encanta", comenzaba diciendo respecto a la actuación de Nebulossa, la representante española en el festival.

El presentador también ha abordado las acusaciones en su contra que lo tachaban de "xenófobo" y "facha", argumentando que dichos ataques no lo disuadirán de expresar lo que piensa. Así, Jiménez ha defendido su derecho a criticar aspectos específicos del festival, como la actuación de ciertos participantes, sin que ello implique descalificar a las personas detrás de dichas presentaciones. En este sentido, señala: "La canción ganadora me pareció un engendro, un bodrio, pero por la propia canción. Si ser facha o fascista es ir en contra de tantos antivalores, me parece muy bien que me lo llaméis, no me pienso callar".

"No me pienso callar de decir lo que opino, precisamente porque hay mucha cobardía, mucha gente que piensa lo contrario pero se calla por miedo a represalias, a ser cancelado. Cuando la gente se calla es un problema. Es tan peligroso la cobardía del que se calla como la acción de algunos que son muy poco tolerantes", decía también.

Más allá de la controversia, el presentador ha expresado su deseo de mantener un ambiente de respeto y diálogo constructivo, reiterando que está dispuesto a debatir abiertamente y sin censura, por ejemplo en una posible futura cobertura de Eurovisión mediante una retransmisión en directo desde YouTube el próximo año, para demostrar así su intención de participar en la discusión pública en un contexto en el que sea más fácil el debate.