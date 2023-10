Mora confiesa en 'La Resistencia' todos los lugares de su casa donde ha tenido sexo

El espacio de MovistarPlus+, 'La Resistencia', para cerrar su semana acogió a un artista puertoriqueño muy escuchado entre los más jóvenes. Mora se sentaba con David Broncano para promocionar su último single, llamado 'Donde se aprende a querer', el cual ha tenido una gran acogida y cuyo nombre se invento el presentador. Además de contestar a las clásicas preguntas sobre ''cuánto dinero tiene en el banco y número de relaciones sexuales en el último mes'', el artista se mostró sincero y cómico.

Antes de revelar cómo era su actividad sexual, el joven de 27 años quiso aclarar que ''no cree en la masturbación'', cosa que el presentador no entendió preguntándole ''si no creía en ello''. Después de este momento de humor, el puertoriqueño confesó que en el último mes habría mantenido entre unas ''20 y 25 relaciones sexuales'' dejando a Broncano sorprendido. Sobre el ''dinero en el banco'' afirmó que ''entre 1 y 3 millones de euros'', y prueba de ello era que se había comprado un nuevo hogar. Con esta declaración, el jinense quiso saber si su invitado había practicado sexo allí. "¿Tienes alguna parte de la casa en la que todavía no se haya practicado el sexo?", preguntaba el presentador.

''No respeto ninguna parte, pero tengo muchas partes en las que todavía no he hecho nada porque la vivienda es nueva. La cocina, por ejemplo", decía Mora recibiendo bromas por parte de David. A pesar de haber reconocido que le quedan partes de su casa en las que ''jugar'', el cantante confesó que tiene una zona prohibida donde no tendría sexo: la piscina.

"En el área de la piscina no puedo porque en la valla de enfrente están los vecinos. Hay cinco casas que se enterarían de todo", afirmaba añadiendo que "le han tenido que ver desnudo un par de veces".