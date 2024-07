Muere la actriz de "Hospital General" Joan Benedict, a los 96 años

Las series de televisión y los espectáculos de Broadway acaban de ver cómo se apaga una estrella. La veterana actriz Joan Benedict falleció esta semana a los 96 años en un hospital de Los Ángeles. La intérprete fue muy famosa por interpretar a Edith Fairchild en el famoso programa de televisión "Hospital General", y participó en otras ficciones como "Capitol" y "Los días de nuestras vidas".

Joan Benedict Steiger nació en Brooklyn, Nueva York, en 1927 y se estrenó a los siete años en la Academia de Música de Brooklyn. Amplió su formación en la Escuela de Ballet de la Ópera de Roma para luego estudiar interpretación con los fundadores del Actors Estudio de su ciudad, Stella Adler y Robert Lewis. Sus papeles incluyen obras de teatro como "Promesas, promesas" y la comedia "The Mind with the Dirty Man", entre decenas más.

Su incursión en el cine comenzó con un papel de la adaptación del programa "Candid, candid", como una turista perdida que preguntaba a los peatones por direcciones. También tuvo un papel protagonista en 2011 en la película "Dead Border". Sus trabajos más conocidos en televisión son los de Edith Fairchild en "Hospital General" y otras como "Capitol" y "Los días de nuestras vidas".

Su vida personal estuvo marcada por la muerte de sus dos primeros maridos, el actor John Mythers, fallecido en 1992 y Rod Steiger, que murió en 2002. La pareja apareció juntos en dos proyectos de cine y tv. Su última pareja conocida fue el también actor Jeremy Slate, muerto en 2006. Un portavoz de la familia informó esta semana que la actriz murió en el Centro Médico Cedars-Sinai en Los Ángeles el pasado 24 de junio. Su causa de muerte fueron complicaciones de un derrame cerebral.