Muere la actriz Lynne Marie Stewart ("Pee-wee's Playhouse"), a los 78 años

Lynne Marie Stewart, la actriz de 78 años conocida por sus papeles en "Pee-wee's Playhouse" e "It's Always Sunny in Philadelphia", falleció inesperadamente el viernes tras una breve enfermedad. Stewart, nacida el 14 de diciembre de 1946 en Los Ángeles, California, dejó una huella imborrable en la comedia y el entretenimiento.

Stewart saltó a la fama por su interpretación de Miss Yvonne en "The Pee-wee Herman Show" en 1981, un papel que retomó en la serie de CBS "Pee-wee's Playhouse" de 1986 a 1991. Su interpretación de Miss Yvonne, con su encanto y calidez, la convirtió en una favorita de los fans de todas las edades. Los fans de "It's Always Sunny in Philadelphia" la recordarán como Bonnie Kelly, la madre de Charlie Kelly, interpretado por Charlie Day. Stewart apareció en 18 episodios de la serie desde 2005 hasta 2023.

La actriz había terminado recientemente de trabajar en la próxima película de comedia, "TheDink", a mediados de diciembre, cuando acudió al médico por síntomas de agotamiento. Los médicos encontraron un tumor cerca de su hígado y vesícula biliar. Su fallecimiento fue descrito como rápido e inesperado. Charlie Day rindió homenaje a su madre televisiva en Instagram, escribiendo: "La brillante y talentosa Lynne Marie Stewart. Descansa en paz. Gracias por todos los años de risas". Danny DeVito, también estrella de "It's Always Sunny in Philadelphia", compartió en X: "Voy a extrañar a Lynne. Lynne Marie Stewart... ¡Un espíritu tan maravilloso con el que trabajar en Sunny! Todo mi cariño a su familia".

Además de sus papeles en televisión, Stewart también apareció en películas como "The Running Man", "American Graffiti" y "Pee-wee's Big Adventure". Le sobreviven su hermana, Gayle Stewart, y varios nietos. La portavoz de la actriz, Bette Smith, dijo que Stewart era una genio con su oficio y que el trabajo era lo más importante para ella. "Nunca le importó el dinero o la fama. Era la persona más amable y honorable que se podía conocer", dijo Smith en un comunicado. El director de "The Dink", Josh Greenbaum, le envió a Stewart una copia de la próxima película el jueves, y Stewart pudo verla con su familia.