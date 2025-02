Muere Liang Youcheng, actor de K-Dramas, a los 27 años, tras contagiarse de gripe

Conocido por K-Dramas como “Echo Of Her Voice” y “My Heart”, el actor chino Liang Youcheng, falleció a los 27 años, debido a que su salud empeoró de forma repentina tras ingresar por una gripe. En una información difundida por medios asiáticos se señala que el actor perdió el conocimiento en el hospital, esto debido a que el virus de la gripe se propagó por su sistema nervioso, lo que provocó su muerte.

En una primera instancia, los doctores confirmaron que Lian tenía una gripe que fue catalogada como resfriado común, pero con el paso de los días empeoró. Youcheng volvió al hospital para recibir un tratamiento de emergencia tras tener infecciones en el sistema nervioso central. La noticia de la muerte fue dada a conocer por su amigo, Wu Xuyi, quien expresó un hermoso mensaje de despedida en sus redes sociales. Para el amigo del actor de K-Drama, Lian "saltaste fuera del tiempo y te convertiste en una estrella, duermes para siempre, lo extrañaremos durante mucho tiempo, mi buen amigo, Liang Youcheng llegará hasta el final”.

Liang Youncheng nació en China en 1997 y en la actualidad crecía como una de las grandes promesas de los K-Dramas , esto debido a su habilidad para interpretar a cualquier personaje. El actor participó en varias series entre las que destacaron “Echo of her voice” en 2024 y “My heart” en 2021, programas en los que fue ampliamente conocido. Actualmente estaba trabajando para la serie “It Girl In Tang Dynasty”.