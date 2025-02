Muere Tomás Tamez, el actor de "El diario de Daniela" y "Aventuras en el tiempo"

El mundo del espectáculo en México se encuentra de luto tras la repentina muerte de Tomás Tamez, actor recordado por su participación en telenovelas infantiles como "El diario de Daniela" y "Aventuras en el tiempo". La noticia ha sido dada a conocer por su amigo y presentador de televisión, Rafael Mercadante, quien le ha dedicado un emotivo mensaje en redes sociales.

Tomás Tamez fue un actor formado en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, donde compartió estudios con figuras reconocidas del medio. A finales de los años 90 y principios de los 2000, tuvo un papel en varias telenovelas dirigidas al público infantil y juvenil, como "Campeón" y "El diario de Daniela", donde trabajó junto a Daniela Luján. Más tarde, formó parte del elenco de "Aventuras en el tiempo", producción en la que actuó junto a Belinda, Maribel Guardia y Christopher Uckermann.

Pese a haber tenido una prometedora carrera en televisión, con el paso de los años Tamez se alejó del medio artístico, por lo que su trayectoria posterior es poco conocida. Su fallecimiento ha sido confirmado en estas últimas horas por Rafael Mercadante, quien a través de una publicación en redes sociales ha recordado su amistad y sus primeros años en la industria del entretenimiento. "Jamás te pude superar en ser el primer lugar en el CEAM, hablabas hasta latín, canijo. Gracias por ser mi rommie al llegar juntos al desaparecido DF y estudiar con todo para alcanzar nuestro sueño de graduarnos del CEA", ha escrito Mercadante. También ha destacado el sentido del humor del actor y expresó su pesar por su pérdida: "Mi querido Tommy, vuela alto. Siempre te recordaré con ese humor negro que te cargabas. Qué descanses en paz".

Hasta el momento, no se han revelado las causas oficiales del fallecimiento del actor. Algunos medios locales han informado que Tomás Tamez ha sido encontrado sin vida en Monterrey, Nuevo León, y que, presuntamente, había sido detenido previamente. Sin embargo, no existe un informe oficial que confirme estos detalles, y sus familiares no han emitido declaraciones al respecto. Su muerte ocurre pocos días después del fallecimiento de la actriz Iliana de la Garza, lo que ha conmovido aún más a la comunidad artística en México que ve teñido de negro estos días de febrero.

Por otra parte, a pesar de su retiro de la vida pública, Tomás Tamez será recordado por su participación en algunas de las telenovelas más emblemáticas de la televisión infantil mexicana. Su repentino fallecimiento deja un vacío entre quienes lo conocieron y trabajaron con él, pero su legado sigue vivo en la memoria de los espectadores que crecieron viéndolo en la pequeña pantalla.