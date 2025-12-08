Trump se rinde a Ted Sarandos tras la megafusión: “Es fantástico… pero esto puede ser un problema gigante”

Donald Trump no ha escatimado elogios hacia Ted Sarandos tras la histórica compra de Warner Bros. por parte de Netflix, pero sus alabanzas llegaron acompañadas de una advertencia: el nuevo gigante resultante “puede ser un problema gigante” por su creciente peso en el mercado del entretenimiento.

El presidente habló sobre la operación en la alfombra roja de los Kennedy Center Honors, donde comentó que Sarandos estuvo recientemente en la Casa Blanca. “Tengo mucho respeto por él. Es una gran persona. Ha hecho un trabajo legendario”, aseguró. Aun así, Trump no dejó pasar la oportunidad de subrayar la otra cara del acuerdo:

“Cuando le sumas Warner Bros., su cuota de mercado sube muchísimo. Y eso podría ser un problema”.

Trump también confirmó que él mismo tendrá algo que decir en la evaluación de la megafusión: “Eso es algo que tendrán que determinar los economistas. Y yo estaré involucrado en esa decisión”. El acuerdo, anunciado el viernes, contempla que Netflix pague 23,25 dólares en efectivo y 4,50 en acciones por cada título de Warner Bros., en una operación valorada en 82.700 millones de dólares.

La fusión promete reconfigurar el mapa del streaming al añadir a Netflix marcas como HBO Max, ampliando su catálogo y su influencia. Para cubrir la parte en efectivo, la compañía ha cerrado un compromiso de financiación de hasta 59.000 millones en préstamos a corto plazo.

La operación deberá superar ahora un complejo proceso regulatorio que podría prolongarse entre 12 y 18 meses. La empresa también ha pactado una penalización de 5.800 millones de dólares si el acuerdo no obtiene luz verde de las autoridades.

Trump destacó la magnitud de lo logrado por Sarandos: “En la historia de Hollywood, casi no ha habido nada como lo que él ha hecho”, dijo. Sus palabras llegan mientras rivales como Paramount cuestionan la transparencia del proceso de venta y estudian posibles acciones legales, tras quedar fuera de la puja final pese a varias ofertas consecutivas.

La compra de Warner Bros. por Netflix marca uno de los mayores movimientos corporativos de la historia del entretenimiento. Y, como dejó claro Trump, su impacto podría redefinir el equilibrio de poder en Hollywood durante años.