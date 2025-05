El portavoz del sindicato de los Mossos, sobre el atropello en Cornellà: "No tenemos teletransportación automática"

Ayer, el derbi entre el Espanyol y el Barça se saldó con una desafortunada sorpresa incluso antes de comenzar. Durante el previo del partido, un coche atropelló a 16 personas a las afueras del estadio. Con cuatro de los heridos todavía ingresados en el hospital, muchos se preguntan si este incidente podría haberse evitado. Para responder a esa pregunta, 'Espejo Público' ha contado con un miembro del sindicato de los Mossos d'Escuadra que ha aclarado la situación.

No se podría haber llegado en décimas de segundo

Tras saludar a Susanna Griso y compañía, Albert Palacio hizo frente a esa cuestión tan importante. "No tenemos teletransportación automática, no llegamos al sitio en décimas de segundo apretando un botón", comenzó dejando claro Palacio. El invitado ha explicado que el campo del Espanyol no permitía aislar todas las calles adyacentes, siendo una de estas donde se produjo el atropello.

"Se ve que esta chica entró a su calle, a su barrio y dio un pequeño golpecito a una de las personas que andaba", señaló el miembro del sindicato. Una de las preocupaciones más importantes de Albert y del resto de los Mossos d'Escuadra ha sido la violencia que había en la calle, con decenas de personas intentando abalanzarse sobre el vehículo de la joven.

En cuanto a la responsable, Palacio ha confirmado que se trató de un accidente totalmente involuntario. "Se dio un primer golpe cuando ella va circulando muy poco a poco, la gente ya se le tiró encima cuando le rompen un cristal, cuando le intentan abrir el vehículo y posteriormente esta chica se consigue escapar", explicó Albert. "Supongo que entró en pánico y vio peligrar su integridad física y reaccionó de la peor manera que tenía que reaccionar, lógicamente", concluyó el invitado.