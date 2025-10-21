DAZN estrena la NBA 2025/26: horarios y partidos de la primera semana en exclusiva

La NBA 2025/26 arranca por todo lo alto en DAZN, que se estrena como la nueva casa del mejor baloncesto del mundo. La plataforma ofrecerá en exclusiva los partidos de la primera semana, con grandes duelos como el Houston Rockets vs Oklahoma City Thunder y el Golden State Warriors vs Los Angeles Lakers, en la madrugada de hoy martes 21 al miércoles 22 de octubre. Una temporada llena de emoción, análisis y el mejor equipo de expertos llega a DAZN para disfrutar del espectáculo de la NBA en directo.

Partidos en exclusiva de la primera semana de la NBA 2025/26

Houston Rockets-Oklahoma City Thunder 22/10 a las 1:30

Golden State Warrior-Los Angeles Lakers 22/10 a las 4:00

Cleveland Cavaliers-New York Knicks 23/10 a las 1:00

San Antonio Spurs-Dallas Mavericks 23/10 a las 3:30

Oklahoma City Thunder-Indiana Pacers 24/10 a las 1:30

Denver Nuggets-Golden State Warrior 24/10 a las 4:00

Milwaukee Bucks-Cleveland Cavaliers 26/10 a las 23:00

La plataforma ha configurado para esta primera temporada de la NBA en DAZN un grupo de narradores estará integrado por Fran Guillén, David Pérez Pacios, Edu Salán, Pedro Bonofiglio, Gerard Solé, Javier Carrasco y Pepe Rodríguez. Por el lado de los comentaristas encontramos a Gonzalo Vázquez, Juanma Rubio, Javier Machicado, Víctor Arrufat, Atiga Suleiman y Sergi Concha.

DAZN revoluciona el mercado del streaming deportivo en España con ofertas en fútbol, baloncesto y F1

DAZN ha lanzado una ambiciosa campaña anual de descuentos en sus tres planes más populares: Fútbol, Motor y Premium, con el objetivo de fidelizar a los aficionados y reforzar su liderazgo en el streaming deportivo en España. El plan Fútbol reduce su precio de 19,99 € a 9,99 € al mes e incluye cinco partidos por jornada de LaLiga EA Sports, toda la LaLiga Hypermotion, así como encuentros de la Premier League, Bundesliga, Serie A, Liga F y la NFL, además de contenidos de Eurosport y Red Bull TV. El plan Motor, también rebajado a 9,99 € mensuales, ofrece la cobertura completa de Fórmula 1, MotoGP, NASCAR, WSBK, DTM y otros campeonatos internacionales, junto a análisis, documentales y programas especiales dedicados al automovilismo. La mayor rebaja llega con el plan Premium, que pasa de 31,99 € a 19,99 € al mes, e integra todo el contenido de los dos anteriores, sumando competiciones como la NBA, la Liga Endesa, la Copa del Rey y la Supercopa Endesa. Estas ofertas, válidas con permanencia anual, reflejan la apuesta de DAZN por ofrecer más deporte, mejor precio y una experiencia unificada para los verdaderos apasionados del deporte.

Estos son los rebajados precios de los nuevos planes de DAZN