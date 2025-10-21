El éxito de Laca Udilla y la doble expulsión que agitó "Drag Race España 5"

El cuarto capítulo de "Drag Race España 5" ha vuelto a confirmar que el formato ya no es solo televisión: es un acontecimiento social que cada domingo moviliza a una comunidad entera. En ciudades como Madrid o Barcelona, salas y bares se llenan para vivir en colectivo cada episodio, cada pasarela, cada eliminación. Y sin embargo, entre tanta celebración compartida, hubo una gran victoria que apenas se comentó: la de Laca Udilla.

Tras un arranque con disculpas forzadas entre reinas y un minirreto que definió a las nuevas capitanas, Laca Udilla construyó el equipo más sólido del capítulo, junto a Ferrxn, Dafne Mugler y Satín Greco. Su actuación grupal fue la más redonda, la más afinada, la más entretenida. Se llevaron el reto sin discusión. Pero la narrativa del programa optó por centrarse en el drama y dejó a su capitana prácticamente fuera del encuadre de los elogios.

Mientras en las pantallas del barrio de Chueca o del Eixample barcelonés el público aplaude, se disfraza y celebra cada giro del programa, la industria drag encuentra en estos visionados semanales una nueva plataforma de visibilidad y trabajo. Drag emergente, artistas veteranas y locales que nunca abrían en domingo, ahora giran en torno a un fenómeno que ha devuelto prestigio y energía a toda una escena artística. Pero incluso dentro de este impulso colectivo, las injusticias se filtran.

La pasarela de la semana, bajo el tema "Disfrutonas", fue otro punto álgido: creatividad, color y humor frutal en looks que buscaron sorprender. Aunque hubo propuestas muy celebradas, la atención se desvió pronto al drama del lipsync final, donde Eva Harrington, Nix y La Escándalo se jugaron la continuidad en el programa. La resolución fue impactante: dos eliminadas y solo una salvada.

Esa sacudida emocional, intensa y televisiva, acabó eclipsando lo que probablemente fue la mejor actuación de la temporada hasta ahora, capitaneada por una Laca Udilla que no levantó la voz ni buscó conflicto, pero que supo organizar, motivar y brillar a través de su equipo. Ese tipo de liderazgo, sereno y efectivo, a menudo queda en la sombra frente al ruido del drama.

atresplayer y "Drag Race España" están generando un ecosistema propio que va más allá de la televisión: eventos, circuitos paralelos, espectáculos en vivo y nuevos espacios para artistas que antes no encontraban sitio. Pero mientras crece como plataforma cultural, no debería olvidar que el mérito también se encuentra en quien hace bien su trabajo sin aspavientos. Laca Udilla lo hizo. Y es hora de decirlo alto.