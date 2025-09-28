La película que hizo historia en los Oscar se estrena esta noche en La 1

La gran cita cinéfila del fin de semana llega esta noche a La 1 de RTVE. La cadena pública emitirá a las 22:00 horas la superproducción Oppenheimer, dirigida por Christopher Nolan, que se convirtió en uno de los fenómenos más importantes de la historia reciente del cine.

La cinta, estrenada en 2023, conquistó a crítica y público por igual y arrasó en los Premios Oscar 2024, donde se alzó con siete estatuillas, entre ellas Mejor película, Mejor dirección y Mejor actor para Cillian Murphy. Su paso por taquilla también fue arrollador, superando los 950 millones de dólares de recaudación mundial.

Oppenheimer narra la historia del físico J. Robert Oppenheimer, considerado el "padre de la bomba atómica", y aborda el desarrollo del Proyecto Manhattan durante la Segunda Guerra Mundial. Con un reparto de lujo en el que figuran nombres como Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr. y Florence Pugh, la película combina el rigor histórico con el sello visual y narrativo inconfundible de Nolan.

La emisión de esta noche en La 1 supone la primera vez que Oppenheimer podrá verse en abierto en televisión en España, una oportunidad para todos aquellos espectadores que no pudieron disfrutarla en salas o que desean revivirla desde casa.