Ana Rosa Quintana arremete contra Pedro Sánchez por el caso Ábalos y cuestiona su "tolerancia cero" contra la corrupción

Ana Rosa Quintana protagonizó este miércoles una de sus intervenciones más contundentes en 'El programa de Ana Rosa', tras analizar los últimos presuntos escándalos de corrupción que rodean al PSOE y las recientes declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las que aseguraba que José Luis Ábalos era "un gran desconocido" para él. La presentadora puso en duda esa versión y cuestionó la forma en la que el jefe del Ejecutivo elige a sus colaboradores más cercanos, insinuando que resulta poco creíble que alguien tan próximo durante años ahora sea presentado como alguien ajeno a su confianza.

Ana Rosa Quintana carga contra Sánchez por el caso Ábalos y la gestión de la corrupción

Durante su editorial, Ana Rosa Quintana fue desmontando lo que considera una doble vara de medir en el discurso oficial sobre la lucha contra la corrupción. A su juicio, el mensaje de "tolerancia cero" queda desdibujado cuando, según expuso, algunos cargos son apartados para después ser recolocados, otros son defendidos públicamente pese a estar imputados, y en determinados casos se ataca a la justicia cuando las investigaciones afectan al entorno más cercano del presidente. En este contexto, también criticó la relación política con Carles Puigdemont, al considerar que las concesiones realizadas para garantizar apoyos parlamentarios entran en contradicción con el discurso institucional. La comunicadora de Mediaset cerró su intervención con una reflexión cargada de ironía sobre la situación política actual, apuntando a la distancia entre las declaraciones oficiales y los hechos, y poniendo el foco en la tensión entre los pactos políticos, la Constitución y la gestión de los casos judiciales que siguen marcando la actualidad.