La temporada 5 de 'Stranger Things' hace historia en Netflix convirtiéndose en el mejor estreno de una serie en inglés en la historia de la plataforma

El regreso de 'Stranger Things' era uno de los acontecimientos televisivos más esperados a nivel mundial, y el público ha respondido de forma arrolladora a los cuatro primeros episodios de su temporada final. La temporada 5, creada por los hermanos Duffer, ha hecho historia en Netflix al convertirse en el mejor estreno de una serie en inglés de todos los tiempos en la plataforma, con 59,6 millones de visualizaciones en solo cuatro días. Además, se consolida como el arranque más potente de toda la saga y entra directamente en el podio histórico de Netflix, solo por detrás de las temporadas 2 y 3 de 'El juego del calamar', que alcanzaron los 68 y 60 millones de reproducciones respectivamente, confirmando así el fenómeno global imparable de Hawkins en su recta final.

Los récords de 'Stranger Things' no se quedan aquí, ya que la ficción de los hermanos Duffer es la primera serie de la historia de Netflix en colar todas sus temporadas en el top 10 mundial de la plataforma, convirtiéndola en todo un fenómeno global.

Netflix se bloquea minutos antes del estreno final de 'Stranger Things'

A pocos minutos del lanzamiento de la quinta y última temporada de 'Stranger Things', la plataforma de Netflix sufrió una caída inesperada que dejó a miles de espectadores sin poder reproducir los nuevos episodios en sus televisores. El fallo se produjo el jueves 27 de noviembre y desató una oleada inmediata de quejas en redes sociales por parte de usuarios de distintos países. El portal Downdetector registró más de 14.000 avisos solo en Estados Unidos, mientras que en la India también se notificaron cientos de errores de conexión. El colapso recordó a incidencias anteriores sufridas por la plataforma durante grandes eventos en directo y otros estrenos masivos, incluido el cierre de la cuarta temporada de la misma serie en 2022. De hecho, el propio Ross Dufferaseguró que se había aumentado el ancho de banda en un 30% para evitar problemas de este tipo. El estreno llega tras tres años de producción y en un momento de expectación máxima, con un anunciado salto temporal en la trama y una temporada que promete ser la más oscura hasta la fecha. El reparto original, encabezado por Millie Bobby Brown, afronta así su despedida definitiva de una serie que marcó a toda una generación.

'Stranger Things 5': fechas y horarios en España para la temporada final de Netflix

Tras el estreno esta madrugada de los primeros 4 episodios de esta temporada final de 'Stranger Things', habrá que esperar un mes después, el 25 de diciembre, llegarán tres capítulos más coincidiendo con la Navidad, una fecha estratégica para reunir a los fans en familia alrededor de la pantalla. Finalmente, el 31 de diciembre de 2025, Netflix lanzará el episodio definitivo, que servirá como cierre absoluto a casi una década de aventuras en Hawkins. En comparación con temporadas anteriores, donde se optaba por una división en dos bloques, la decisión de repartir esta última entrega en tres tandas responde a la intención de maximizar el impacto narrativo y mediático. Así, 'Stranger Things' se despedirá con una estructura novedosa, manteniendo la expectación durante varias semanas. En España, los episodios estarán disponibles a primera hora de la madrugada, consolidando la tradición de maratones nocturnos entre los fans más fieles de la serie.