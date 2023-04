Tamara Falcó anuncia su pedida de mano, y Nuria Roca y Juan del Val recuerdan la suya

Como cada jueves en 'El Hormiguero', tras la visita de Ana Polvorosa y Michelle Jenner, tuvo lugar "la polémica tertulia" a la que se reincorporó Tamara Falcó tras su ausencia por enfermedad la semana pasada. La propia marquesa de Griñón comentó que próximamente tendría ocasión su pedida de mano con Íñigo Onieva; lo que dio carrete para los cinco primeros minutos de coloquio.

Al hilo, Nuria Roca y Juan del Val recordaron su petición de mano: "Ella a mí me regaló un reloj horroroso y yo le regalé un anillo precioso", desveló el escritor. Contraatacó la presentadora de 'La Roca' asegurando que Juan no le regaló nada "porque me volvió a dar el mismo anillo con el que me pidió matrimonio". "Mi familia no estuvo presente porque era en Valencia", y "El padre de Nuria me obligó a aprender valenciano", soltó entre risas Del Val.

La actualidad se abrió paso por la senda de la política con la reforma de la "Ley del sólo sí es sí" de la que Cristina Pardo, como es habitual, hizo una magnífica y sintética radiografía. La copresentadora de 'Más vale tarde' confesó que le parece "bochornosa" la postura del PSOE renegando de su pacto con el PP: "Entre diferentes deben entenderse".

"Yo creo que en cierto modo Podemos tiene razón", opinó Juan del Val: "Esta reforma se parece mucho a lo que había antes de la Ley".

Finalizaron cantando a coro los miembros de la tertulia y con la traca de los ya tradicionales "polémicos" del autor de 'Delparaíso'.