'Y ahora Sonsoles’ se prepara para volver en septiembre a ritmo de 'Grease'

Con el mes de septiembre a la vuelta de la esquina, Sonsoles Ónega y su equipo están preparando la vuelta de la cuarta temporada del magacín diario, 'Y ahora Sonsoles', con una pieza musical muy especial al ritmo de 'Grease' y su icónica escena 'Summer Nights'.

El programa ha querido sorprender este verano a su audiencia con una gran producción musical como antesala al estreno del nuevo curso. Convertida ya en una esperada tradición para celebrar su regreso, en esta ocasión, Sonsoles Ónega se pone en la piel de Sandy (Olivia Newton-John), acompañada de Roberto Brasero en el papel del inconfundible Danny Zuko (John Travolta). La presentadora y el colaborador cantan y bailan al ritmo de la mítica canción, que ha puesto banda sonora a tantos veranos desde hace casi 50 años.

Entre los rostros que participan junto a Ónega y Brasero en esta pieza se encuentran colaboradores habituales del programa de Antena 3, que se han querido sumar al vibrante rodaje previo al estreno de la nueva temporada. Harán aparición estelar: Ana Obregón, María del Monte, Carlos Quílez, Beatriz Cortázar, Paloma García Pelayo, Cruz Morcillo, TeresaBueyes, Iñako Díaz-Guerra y Nacho Gay.

Una pieza ideada y comandada por el equipo de Promociones de Atresmedia que se ha rodado en la Escuela Superior de Agrónomos (Ciudad Universitaria de Madrid), y que ha contado con un equipo de 115 personas entre técnicos, elenco y figuración. La grabación se desarrolló en una jornada de 12 horas, precedida de tres jornadas de ensayo de Sonsoles, otras tres con Roberto Brasero, y un ensayo conjunto con participantes y colaboradores, antes de la grabación final. 20 bailarines y 20 figurantes completan este gran y televisivo número musical.

El coreógrafo Aarón Mata, que ya trabajó en las anteriores temporadas con el equipo del programa, ha vuelto a liderar la dirección artística del proyecto junto al mismo equipo técnico y creativo de anteriores promociones musicales, lo que ha permitido mantener la coherencia visual y el nivel de producción que caracteriza al programa.

Líder en las tardes

El programa presentado por Sonsoles Ónega concluyó la temporada como el magacín diario más visto de la televisión con una media del 10,5% de cuota y situándose de forma indiscutible por delante de sus competidores.

En un curso marcado por una franja de tarde que ha sido especialmente agitada, condicionada por constantes cambios y estrategias por parte de la competencia, de las que 'Y ahora Sonsoles' ha salido indemne. El resultado de esta firme apuesta ha sido claramente favorable: el espacio ha repetido liderazgo con más de 800.000 espectadores diarios y 3.630.000 de espectadores únicos a lo largo del curso.

El programa, desde su estreno, se ha consolidado como una fórmula de éxito para informar y entretener en las tardes televisivas. Su enfoque combina actualidad, análisis, entrevistas y entretenimiento, logrando conectar con los intereses del público día tras día. Desde hace tres temporadas, ha mantenido su liderazgo absoluto en su franja, convirtiéndose en un referente diario para los espectadores.

Una de las claves de este éxito radica en su variado y sólido equipo de colaboradores, donde conviven voces consolidadas con nuevos rostros que aportan frescura y diversidad. El espacio reúne a profesionales de distintas disciplinas: periodistas, escritores, expertos en sucesos, cronistas sociales, abogados, filósofos e incluso personalidades del mundo digital.