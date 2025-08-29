'El Hormiguero' ficha a Esperansa Grasia para "marear" a Pablo Motos

Esperansa Grasia fue una de las grandes sorpresas de la última edición de 'Tu Cara Me Suena', dándose a conocer al grande público con permiso de los millones de seguidores que acumulaba en TikTok antes de su paso por el programa. Sus inolvidables imitaciones de Isabel Aaiún y Vaiana, entre otras, le permitieron llegar a la gala final con opciones de ganar.

Unos meses después, la creadora de contenido seguirá ligada a Atresmedia de la mano de Pablo Motos, que le ha ofrecido una sección en 'El Hormiguero', donde su objetivo será "marear" al presentador, tal y como recoge la nota de prensa que ha compartido la empresa de comunicación.

El programa de entrevistas regresará a la pantalla el próximo lunes 1 de septiembre con dos invitados de lujo: Bertín Osborne, compañero de la valenciana en el programa que presenta Manel Fuentes, y Sergio Ramos, el futbolista español que actualmente juega en el Club de Fútbol Monterrey de México.

El resto de invitados de la primera semana lo completan Joaquín Sánchez y Susana Saborido (martes), Arturo Pérez- Reverte (miércoles) y Ester Espósito (jueves). Asimismo, la cadena ha desvelado algunos nombres que pasarán por el plató a lo largo de la temporada en la que las hormigas celebran 20 años: Raphael, Mar Flores, Malú, Pablo López, Sebastián Yatra y Mika.

La influencer de Liria no será la única cara nueva del programa, que incorporará a Juan Carlos Ortega para llevar a cabo el primer consultorio del mundo con personajes hechos por Inteligencia Artificial. Otra sección que se sumará a las ya habituales como la Ciencia de Marron, Los 6.000 euros de Openbank y la tertulia cómica y de actualidad.

La película

Uno de los regresos más esperados con el inicio de la nueva temporada televisiva, no es otro que la película de 'El Hormiguero', rodada a lo largo de todo el año con las estrellas que han pasado por el programa.

Antena 3 ya ha compartido algunos avances y, entre los famosos que aparecerán en ella, se encuentran Bill Murray, Robbie Williams, Antonio Banderas, Aitana, Lamine Yamal, Rafa Nadal, Carlos Alcaraz, Rauw Alejandro, Marc Márquez, Carlos Alsina o Jean Reno.

Este año se titulará 'Pánico en la gala', y tratará sobre una conspiración que, desde las más altas esferas, intenta sabotear la celebración de los 20 años de 'El Hormiguero' con las más sucias tretas.