Aitor Albizua admite que trabajó "muy incómodo" en 'La familia de la tele': "No sabíamos por dónde tirar"

Aitor Albizua se ha sincerado sobre uno de los últimos fracasos televisivos en la pequeña pantalla de nuestro país. El maestro de ceremonias vasco ha explicado en una entrevista en el periódico El Independiente que se sintió "bastante incómodo" a la hora de realizar 'La familia de la tele'. El intento de José Pablo López de incluir a la constelación 'Sálvame' en el seno de la televisión pública fue un desastre desde el primer programa y el magacín de crónica social y prensa rosa nunca cuajó en cuanto a audiencia.

Aitor Albizua no estaba cómodo como presentador junto a Inés Hernand y María Patiño

Aitor Albizua, que copresentó junto a Inés Hernand y María Patiño este formato, ha hecho una reflexión honesta sobre su paso por 'La familia de la tele', el efímero programa de La 1 que reunió a varios rostros del desaparecido 'Sálvame'. El presentador reconoció que la experiencia fue difícil desde el primer momento: “Fue un auténtico fracaso. Yo ya estoy inmunizado al respecto, pero fue todo tan cristalino que poco hay que contar”, confesó. Según explica, el formato no logró conectar con la audiencia: “Fue una tecla que no funcionó y se notaba mi incomodidad. No sabíamos por dónde tirar”. Albizua también admitió que el entorno mediático no ayudó a que el espacio despegara. “Las críticas, las opiniones y, en general, el ruido, dificultaban el hecho de hacer un programa en directo”, señaló, lamentando el exceso de atención que generó el estreno. “Ha habido otros proyectos en otras cadenas y en la misma que no han funcionado, y tampoco han tenido tanto ruido”, apuntó, visiblemente molesto por la presión que acompañó al formato.

A pesar del resultado, el periodista quiso restar dramatismo a la situación y recordó el objetivo original del espacio: “'La familia de la tele' no era más que un programa de entretenimiento”. Además, comprendió que pudiera haber “sorpresa y polémica porque 'Sálvame' llegara a La 1”, aunque considera que “las valoraciones fueron exageradas”. Con tono sereno y autocrítico, Albizua dejó claro que el proyecto no salió como esperaba, pero que forma parte del aprendizaje natural de la televisión.