Alaska confiesa en 'El Hormiguero' qué famoso le que cambió su vida: "Yo tenía 12 años y él era..."

En una nueva edición de 'El Hormiguero', Pablo Motos ha recibido con gran entusiasmo a una de las invitadas más queridas del programa: Olvido Gara Jova, conocida como Alaska. La cantante mexicana ha aprovechado la ocasión para presentar su nuevo proyecto, "Alaska Revelada", una serie documental que promete explorar su vida desde ángulos poco conocidos. "Hoy ha venido a divertirse a 'El Hormiguero' Alaska", ha anunciado Pablo Motos al inicio del programa, marcando su vigésima primera aparición en el show del prime time de Antena 3.

"Alaska Revelada", que consta de tres episodios y se estrenará el 15 de diciembre en Movistar Plus+, es un viaje íntimo por los aspectos más desconocidos de su vida. Dirigida por Pite Piñas y David Iñurrieta, y producida en colaboración con Shine Iberia, la serie aborda temas fundamentales como la salud, el dinero y el amor. "Este documental está hecho por el mismo equipo que realizó el de Miguel Bosé, y aunque al principio dudé, me convencieron con la estructura de los episodios", ha confesado Alaska. Con testimonios de amigos, familiares y personalidades del mundo de la cultura, el documental se rodó durante cuatro meses en más de 30 ubicaciones, entre Madrid y México. Además, incluye material de archivo inédito que aporta una perspectiva única sobre la artista.

En la entrevista, Alaska ha compartido algunas de las revelaciones que forman parte del documental. Uno de los aspectos más llamativos es su enfoque abierto sobre temas como la bisexualidad, las drogas y la cirugía estética. "Cuando vi a David Bowie a los 12 años, comprendí que el mundo tenía una amplitud de miras que me fascinó. Con el tiempo, confirmé que la bisexualidad era una posibilidad que me gustaba. A mi me cambió la vida un libro donde aparecía Bowi. Él siempre me pareció muy interesante", ha explicado. Sobre la cirugía estética, Alaska ha revelado que su primera intervención, en los pechos, marcó un antes y un después en su vida. "Las cirugías son un pozo de insatisfacción, pero también son una herramienta para construirte como quieres ser", ha reflexionado. Además, ha confesado que siempre escribe una carta a su marido, Mario Vaquerizo, antes de cada operación, por si algo sale mal.

Por otra parte, la artista también ha hablado sobre episodios de su infancia, como su nacimiento complicado, en el que llegó al mundo con apenas un kilo y medio de peso y estrangulada por el cordón umbilical. "Según mi madre, mi nacimiento fue anunciado por un espíritu en una sesión de ouija", ha comentado entre risas, admitiendo que, aunque creció rodeada de historias paranormales, no heredó esas creencias. Otro momento curioso de su infancia fue cuando le confesó a su madre su curiosidad por el cuerpo masculino. "Mi madre, muy comprensiva, me dio unas revistas Playgirl con chicos semidesnudos. Cuando las vi, no me sorprendieron mucho", ha relatado.

En la entrevista, Alaska también ha revelado detalles sobre su vida cotidiana, incluyendo su pasión por montar belenes en Navidad. "El de este año tiene muchas piezas y tardé dos días en montarlo. Soy muy maniática y todas las figuras tienen que ser de la misma colección", ha comentado, dejando claro su compromiso con esta tradición. Asimismo, ha confesado su adicción por la comida, en especial las patatas fritas, y ha reflexionado sobre la crítica a los jóvenes por el uso constante del móvil. "En mi época, yo iba siempre con un libro. Todos necesitamos una vía de escape", ha apuntado.

En un momento emocionante del programa, Mario Vaquerizo, esposo de Alaska, ha hecho una aparición sorpresa en el plató de Atresmedia. El cantante, quien recientemente sufrió un accidente durante un concierto, ha compartido actualizaciones sobre su salud. "Estoy muy bien, aunque aún llevo el collarín y sigo en tratamiento. Pero estoy listo para la gira del próximo año", ha afirmado con optimismo. Ambos artistas han intercambiado anécdotas, y Pablo Motos ha destacado su canción favorita de Alaska, "Bailando", mientras que Mario Vaquerizo ha mencionado "Geometría Polisentimental" como su preferida por su carga emocional.

La cantante también ha reflexionado sobre su impacto en la cultura española. "No voy a tener falsa modestia, claro que sé que soy importante. He formado parte de momentos clave en este país”, ha declarado. Aunque guarda un archivo detallado de su trayectoria, ha confesado que organizar su propio material le resulta tedioso. Con "Alaska Revelada", la artista promete ofrecer una mirada íntima y honesta a su vida, explorando no solo su carrera, sino también los valores y experiencias que la han definido. Sin duda, esta serie documental de Movistar Plus+ se perfila como una oportunidad única para descubrir las facetas más personales de una de las figuras más icónicas de la cultura hispana en este final de 2024.