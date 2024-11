Mario Vaquerizo vuelve al trabajo tras más de un mes de baja y casi llora

Algo más lleva Mario Vaquerizo alejado de los escenarios y los platós de televisión, a consecuencia del grave accidente que sufrió. Su caída durante un concierto en Cáceres le obligó a ser ingresado en el hospital en varias ocasiones, ante complicaciones de las consecuencias de su fatal traspiés. Dos vértebras rotas, la pérdida de visión en un ojo y un collarín como fiel compañero de batalla son el balance del siniestro que lleva preocupando a propios y extraños desde el pasado 19 de octubre. Se ha seguido de cerca su evolución con partes médicos y avances de su mujer, Alaska, y sus mejores amigos. Pero este martes 26 de noviembre será él mismo quien se pronuncie, ya más recuperado, desde el plató de ‘TardeAR’, al que regresa como uno de los colaboradores estrella de Ana Rosa Quintana, tras más de un mes de baja.

Mario Vaquerizo Instagram

Ya cebaba su vuelta al trabajo Alaska, desde el mismo plató, este mismo lunes: “El cuello todavía tiene que seguir llevando collarín y ver no ve del todo. Pero oye, para venir al programa… como dice él, lo que no se le han quitado son las ganas de hablar”, aseguraba entre risas, despejando las dudas sobre su mejoría. Eso sí, tendrá que seguir entre médicos e inmerso en un proceso de recuperación: “Hasta marzo no empezaban los conciertos con ‘Las Nancys Rubias’, así que luego tendrá que hacer su rehabilitación y ya”, dice resuelta, sin restar importancia, pero sin preocupar en exceso: “Es mucho tiempo y que suelden los huesos y ya está, no es tan complicado. Los ojitos es lo más… tendrá que hacer rehabilitación para recuperar la vista”, apuntaba. 24 horas después Mario Vaquerizo le tomaba el turno de palabra.

Pletórico, con una de sus míticas canciones sonando a todo volumen, entre aplausos y como una estrella, Mario Vaquerizo entraba en plató. Lo hacía con un jersey de cuello vuelto para cubrir el collarín que no le abandona, saludando a sus compañeros y repartiendo besos y abrazos por doquier. Con sus primeras palabras, mientras tomaba asiento, se ganó el sueldo: “Soy espectador de ‘TardeAR’. Si tienes sentido común tienes que ser espectador de ‘TardeAr’, porque es el mejor programa, que mejor acompaña en la sobremesa de toda la televisión española”, soltaba de carrerilla, a la vez que añadía: “¡Vengo con muchas ganas de hablar!”. Ya lo prometía su mujer y parece que no mentía. “Sabes lo que pasa, dicen que cuando pierdes un sentido, recuperas otro. Entonces yo he perdido y estoy en proceso de recuperar el sentido de la vista, pero el sentido del habla, que yo no sabía que era un sentido y que es el que da sentido a mi vida, no lo he perdido, sino que se ha multiplicado”, decía divertido.

Mario Vaquerizo asegura que "vuelto a nacer" en "TardeAR" tras su accidente Telecinco

Pronto se pone serio y narra por lo que ha pasado: “Estoy muy contento, porque es la primera vez que paso por un proceso así. No quiero dramas, pero si es cierto que hay que asumir la realidad. Yo pensaba que era una mera caída, pero la caída podría haber sido una desgracia para los que me queréis y un alivio para quien no me quiere, porque podría no estar aquí”. Le para Ana Rosa Quintana para desmentirle, dejándole claro que a él todo el mundo le quiere, aunque “puedes estar de acuerdo contigo en unas cosas o no, pero tú eres adorable”. Al colaborador se le cae la baba y se le quiebra un poco la voz, pero continúa: “Estoy muy bien, estoy muy contento y, sobre todo, creo que me he dado cuenta que soy mucho más fuerte de lo que pensaba. Todo el mundo me preguntaba cómo lo estoy pasando y yo decía que estaba bien. Es decir, cuando ves una adversidad y la adversidad es la que hay y te dan un pronóstico en el que es muy reservado… por ejemplo a mis padres no les quería preocupar y siempre decía que estaba bien, pero tampoco estaba bien. Y luego yo he tenido buena actitud, que yo creo que es lo que nos salva”. A esto le da la razón la presentadora: “La cabeza es fundamental cuando te ocurren cosas que no están en tu mano y que te vienen de repente y que ya está, ahí están, la cabeza es fundamental”.

Mario Vaquerizo reconoce que “la vida me ha parado” y es que tenía un ritmo frenético que no podía aguantar. Este accidente le ha trastocado los planes, aunque no haya mermado su sentido del humor ni su verborrea: “La vida me ha parado para bien. Yo ahora estoy haciendo vida de jubilado, he vuelto al gimnasio y estoy como los del inserso, que van al aquagym. Estoy cogiendo masa muscular de esa, como se llame, y he perdido kilos, fíjate. He vuelto a comer mucho y he dejado de fumar”, revelación esta última que llegó con felicitaciones, que terminaron cuando confesó que “de beber no”.