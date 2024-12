C. Tangana confiesa en 'El Hormiguero' quién es su artista favorito del mundo: "Me quedé impresionado con su personalidad y con..."

'El Hormiguero' se ha convertido este martes en el escenario de una de las entrevistas más esperadas por los seguidores de la música y el cine español. Los invitados ha sido Antón Álvarez, más conocido como C. Tangana, y el guitarrista flamencoYerai Cortés. Ambos han acudido al programa de Antena 3 para presentar "La guitarra flamenca de Yerai Cortés", una película que marca el debut de C. Tangana como director y que se estrenará en cines el próximo 20 de diciembre.

Pablo Motos ha dado la bienvenida a los artistas con su característico entusiasmo: "Hoy han venido a divertirse Antón Álvarez y Yerai Cortés", frase que ha sido recibida con una ovación del público presente. Ya en la mesa principal, Motos ha expresado su alegría ante los dos artistas: "Qué alegría veros. Qué buena visita tenemos hoy". Ya en entrado en materia, C. Tangana, quien también es conocido como 'Pucho' entre amigos y familiares, ha compartido en la entrevista cómo surgió la idea de la película. "Conocí a Yerai en una fiesta y me quedé impresionado por cómo tocaba, pero sobre todo por su personalidad. Es alguien que puede juntarse tanto conmigo como con los puristas del flamenco. Esa cualidad me llamó mucho la atención", ha explicado el artista madrileño quien ha asegurado que el guitarrista se trata de su artista favorito en la actualidad.

Por su parte, Yerai Cortés ha recordado su primer encuentro con Tangana: "La primera conversación que tuvimos fue en un sofá, con Montse Tomé de por medio. 'Pucho' fue quien se acercó a nosotros". El guitarrista también ha señalado que inicialmente su idea era hacer un disco, pero el proyecto evolucionó hacia una película: "El disco y la película son la misma cosa en el sentido de que quería mostrar un flamenco vivo, que no estuviera grabado en estudio. Al final, terminó siendo un viaje por mi vida y las personas que forman parte de ella". Pablo Motos no ha escatimado en elogios hacia la película, calificándola como "un drama real que se te clava en el pecho" y ha destacado la experiencia sonora que ofrece: "El sonido de la película es muy curioso, parece que estás escuchando la música en vivo, en la calle. Esta película no se puede ver en una pantalla pequeña porque te pierdes esa experiencia".

En la línea del tema anterior, C. Tangana ha explicado que el uso innovador del sonido fue clave para la película. "Queríamos que el espectador se sintiera dentro de la música. Hemos usado una cantidad absurda de micrófonos para capturar todo: la música, los pájaros, el tráfico... Al final, hemos intentado recuperar esa esencia de la música en directo", ha dicho entre risas. Ante esto, Yerai Cortés ha bromeado afirmado que 'Pucho' "se ha gastado todo el dinero en micrófonos".

La película no solo aborda la música, sino también las complejas relaciones humanas. "Todos tenemos dolores, penas y alegrías, y cada uno lo canaliza de manera diferente. Esta es una película de amor que habla de la vida y de sanar heridas", ha explicado Yerai. Además, el proceso de filmación, según Tangana, ha sido emocionalmente desafiante: "El flamenco es una música muy visceral, y solemos inspirarnos en momentos fuertes de la vida. Tocar esos temas fue complicado, casi como una terapia. Pero al final, hemos creado algo hermoso que emociona a quienes la ven". Una de las anécdotas más divertidas de la entrevista ha surgido cuando Pablo Motos ha preguntado sobre cómo habían conseguido obtener los diálogos espontáneos de los gitanos en la película. C. Tangana ha comenzado a explicar el proceso, pero Yerai lo ha interrumpido bromeando: "Porque eran gitanos por eso lo ha conseguido", ha provocado risas en el plató.

En otro orden de cosas, C. Tangana también ha hablado sobre sus planes futuros y su relación con el cine. "No tengo otra cosa en mente ahora mismo. Empecé esta película porque Yerai me eligió antes de que yo estuviera preparado para dar el salto al cine. Ahora estoy aprendiendo a escribir, y mi próximo proyecto será una película de ficción", ha revelado. Sin embargo, también ha dejado claro que no abandonará la música: "Siempre tendré ese vínculo, aunque los fans tendrán que esperar un poco más". Por su parte, Yerai ha destacado cómo el proyecto le permitió explorar aspectos profundos de su vida. "Hice esta película para rascar donde dolía y sanar cosas de mi pasado. Aunque fue un proceso con mucho vértigo, creo que ha valido la pena", ha afirmado.

"Con La guitarra flamenca de Yerai Cortés", C. Tangana y Yerai Cortés ofrecen algo más que una película musical. Presentan una obra que busca conectar con la humanidad del espectador, abordando temas universales como el amor, el perdón y la redención. Según Tangana, esta es una película que "no se puede ver sin emocionarse". El 20 de diciembre, los cines serán testigos de si cumple con esas altas expectativas. Asimismo, el programa del prime time de Antena 3 también ha tenido un momento destacado fuera de la entrevista principal: la entrega de la tarjeta OpenBank, valorada en 18.000 euros, que en esta ocasión fue para un hombre de Tarragona. El afortunado, Andreu, inicialmente pensó que se trataba de una broma de su esposa, pero pronto confirmó que era real y que se trataba del hombre que ha recibido el mayor premio nunca dado en 'El Hormiguero' con la tarjeta OpenBank.