Ana Rosa Quinta se despide de uno de los rostros más conocidos de 'TardeAR'

'TardeAR' ha vivido recientemente un emotivo momento cuando Ana Rosa Quintana se ha despidido de una de sus reporteras más queridas, Lucía Tornero. La periodista, quien ha sido una figura destacada en el programa, ha anunciado en directo que dejaba 'TardeAR' para embarcarse en un nuevo proyecto que la tiene muy ilusionada.

La despedida ha ocurrido durante una conexión en directo desde Gamarra, Málaga, donde Tornero realizaba su última salida para el programa. Con un tono agradecido y visiblemente emocionada, Lucía ha expresado sus sentimientos hacia sus compañeros y el equipo de 'TardeAR'. "Estoy muy agradecida por la oportunidad que me habéis dado, por creer en mí, me siento afortunada. Gracias por elegirme, me habéis hecho muy feliz durante este año", ha declarado la reportera, logrando conmover tanto a la audiencia como a sus colegas.

Lucía ha continuado diciendo: "Os voy a echar muchísimo de menos. 'TardeAR' siempre va a ser mi casa, siempre os voy a llevar en mi corazón y os deseo muchísimo éxito porque sois el mejor programa de actualidad de la televisión. ¡Todo el mundo a ver 'TardeAR'! Gracias por la confianza". Estas palabras reflejaron no solo su gratitud sino también el profundo vínculo creado durante su tiempo en el programa.

Por su parte, Ana Rosa Quintana no ha ocultado su tristeza por la partida de Tornero. "Para nosotros, no tener a Lucía es un disgusto muy grande", ha afirmado la presentadora de Telecinco, quien además ha mostrado su alegría por el nuevo proyecto de la reportera. "Yo me alegro porque ella va a otra cosa que le apetece mucho, va a viajar mucho, va a ver muchos lugares, muchos países, es un sueño que tenía, y lo va a poder cumplir". Con estas palabras, Ana Rosa ha dejado claro el aprecio y el respeto que siente por Tornero, destacando la importancia de perseguir los sueños y nuevos desafíos.

La despedida se ha cerrado con un mensaje de esperanza y cariño por parte de Ana Rosa: "Cuando te canses de dar vueltas al mundo, esta es tu casa". Esta frase no solo subraya la puerta abierta para un posible regreso de Lucía Tornero sino también el ambiente familiar y de apoyo que caracteriza al equipo de 'TardeAR'.