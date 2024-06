¿Qué ha dicho Sonsoles Ónega tras el ataque de Ana Rosa Quintana a uno de sus reporteros?

La televisión española ha vivió recientemente un momento de alta tensión durante la emisión de 'TardeAR', cuando la presentadora Ana Rosa Quintanaha increpado a un reportero de 'Y ahora, Sonsoles', lo que evidenció la rivalidad existente entre ambos programas.

Durante la emisión del pasado jueves, Ana Rosa Quintana expresó su descontento en directo al notar la presencia de Pablo Muñiz, reportero del programa conducido por Sonsoles Ónega, en su plano. "Hay un compañero ahí que es de otra cadena, le ruego que se salga del plano porque yo esto no lo he visto en mi vida", manifestó la presentadora de Telecinco visiblemente molesta. Este incidente no pasó desapercibido y pronto generó reacciones en redes sociales.

En respuesta, Sonsoles Ónega decidió utilizar su cuenta de Instagram para mostrar su apoyo a su equipo. La presentadora de Antena 3 publicó un vídeo emotivo en el que aparecen imágenes de los reporteros de 'Y ahora, Sonsoles', incluido Pablo Muñiz. El montaje, acompañado de una música emotiva, finaliza con un cartel de neón que dice "Love you" y una breve vista de la redacción del programa. En el pie de foto, Ónega escribió "Equipo, boa xente", que significa "buena gente" en gallego, destacando así su orgullo y apoyo hacia su equipo frente a las críticas de Quintana.

Este gesto de Ónega se ha sido interpretado en redes sociales por muchos usuarios como una respuesta directa a las palabras de Ana Rosa Quintana, quien había cuestionado las prácticas profesionales del equipo de 'Y ahora, Sonsoles'. "Oye, si se quiere hacer famoso está bien, pero me parece que hay determinadas actitudes y determinadas prácticas que, en serio, yo no lo he visto en todos los años de mi carrera", había dicho Quintana durante el altercado.

La rivalidad entre 'Y ahora, Sonsoles' y 'TardeAR' no es nueva, ya que ambos programas compiten en la misma franja horaria, lo que frecuentemente provoca una batalla por la audiencia. Este reciente enfrentamiento no es el primero que ocurre en directo. El 15 de enero de 2024, ambos programas entrevistaron simultáneamente al responsable de Desokupa, Antonio Plana. En esa ocasión, un reportero de Telecinco interrumpió una entrevista ya en curso por el equipo de Antena 3, a lo que Quintana comentó: "Vaya, ahora lo recuperamos. Hay demasiados micrófonos".