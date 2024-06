Ana Rosa Quintana aclara su futuro en 'TardeAR': "Me voy de vacaciones, pero volveré"

En medio de los constantes rumores sobre su futuro televisivo, Ana Rosa Quintana ha aprovechado su programa 'TardeAR' para aclarar las especulaciones respecto a su continuidad en las tardes de Telecinco. Durante la última emisión la presentadora abordó el tema con humor y determinación, disipando cualquier duda sobre su permanencia.

El contexto de esta conversación se dio en la sección de Kike Quintana, sobrino de la periodista, quien decidió abordar directamente el tema. "Ana Rosa, ¿qué pasa? Que todo el mundo dice que te vas", preguntó Kike sin rodeos. La respuesta de Ana Rosa fue clara y llena de ironía: "¿Qué me voy? ¿A dónde me voy a ir?". Ante la insistencia de su sobrino, quien bromeó diciendo que quería averiguar si su "tita" se iría o no, la presentadora confirmó que solo se ausentará durante las vacaciones de verano: "Me iré de vacaciones".

Kike, buscando una confirmación más específica, preguntó si se iba del todo. Ana Rosa reafirmó su permanencia: "No me voy ni del todo ni de nada. Me voy de vacaciones, vuelvo de vacaciones". La conversación terminó con un toque de humor cuando Kike Quintana comentó que "no nos la quitamos ni con agua caliente. Es tremendo", a lo que la periodista respondió que "en septiembre estaré sentadita en mi puesto", generando una ovación entre los presentes en el plató.

Estas declaraciones de Ana Rosa Quintana se producen en un contexto de cambios y ajustes en la programación de Telecinco. A poco más de un mes de que Jorge Javier Vázquez estrene su nuevo programa, 'El diario de Jorge', que ocupará la primera media hora de 'TardeAR' durante el verano, la incertidumbre sobre el futuro de algunos programas es palpable. La cancelación de 'Así es la vida' y la reorganización de la parrilla de Mediaset han generado especulaciones sobre posibles cambios en los horarios y la presencia de algunos presentadores.