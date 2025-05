Ana Rosa Quintana carga duramente contra Anabel Pantoja por la imágenes inéditas de su parto: "Por qué tengo que verlo"

Por el Día de la Madre 2025, Anabel Pantoja ha emocionado a sus seguidores compartiendo imágenes inéditas del nacimiento de su hija, Alma. En el vídeo, mostrado en redes sociales, se observa a la influencer sometiéndose a distintas pruebas médicas mientras se preparaba para el parto. Con profunda emoción, Anabel acompañó la publicación con unas sentidas palabras: "Hace cinco meses llegaste a mi vida" y añadió un mensaje dirigido a su hija: "Lo pasé mal, pero nada más te sentí encima de mí, supe que seríamos la una para la otra el resto de nuestras vidas". Además, expresó su amor con una frase cargada de ternura: "Creé una vida y naciste tú, mi ALMA. Para siempre tú y yo". La publicación culmina con una felicitación para todas las madres: "Felicidades a todas las madres de este mundo por luchas por sus hijos". Sin embargo estas imágenes no han sido del agrado de todo el mundo y Ana Rosa Quintana ha mostrado su descontento en el magacín matinal que lidera de lunes a viernes en Telecinco.

No tiene necesidad de ver estas imágenes

La sección de 'El aperitivo' de 'El programa de Ana Rosa' iban a comentar las imágenes inéditas del parto de Anabel Pantoja publicadas por la propia sobrina de la tonadillera en redes sociales para celebrar el día de la madre. La maestra de ceremonias del espacio matinal de Mediaset, Ana Rosa Quintana, dejó claro que no son imágenes de su agrado y opina con dureza contra esta última publicación de Anabel en redes sociales. "Yo prefiero no ver el video integro del parto. No hay necesidad de verlo. La familia si quiere ponérselo en Navidades me parece bien pero yo no tengo por qué verlo", espetaba la presentadora de Telecinco, que encontró un apoyo incondicional de Manu Marlasca, que no veía la necesidad de publicar este tipo de contenidos.

Cuando llegó el momento de ver las imágenes, hubieron más voces críticas sobre la publicación de estos videos caseros, como la de Cristina Cifuentes, que al igual que la presentadora, no entendía que la necesidad de hacer conocido un momento tan íntimo como el nacimiento de un hijo. Además Ana Rosa Quintana dejó claro que no han emitido el material al completo por indicaciones previas de la propia Ana Rosa.