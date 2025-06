Arturo Valls, tajante tras un feo gesto de Jimmy Fallon: "Le he cogido manía"

Arturo Valls se ha sincerado en el podcast del 'Huffington Post' y ha revelado que le tiene manía a Jimmy Fallon, uno de los grandes presentadores de la televisión norteamericana y cuyo programa 'That's My Jam' adapta para nuestro país, primero en Movistar Plus+ y ahora la noche de los martes en La 1 de RTVE. El maestro de ceremonias valenciano espetó cómo fue el desencuentro con Fallon, lo que ha provocado que Arturo Valls "le haya cogido manía" al líder televisivo de la NBC.

Se portó mal con el equipo de Arturo Valls

Antes de adaptar su versión del programa de Jimmy Fallon, Arturo Valls confesó que sentía cierta admiración por el presentador estadounidense. Le gustaba su actitud buenrollista y su estilo cercano, lo que generó afinidad desde el principio. Sin embargo, tras el éxito de la primera temporada en Movistar, las cosas cambiaron cuando la productora les propuso viajar a Nueva York para grabar una promoción con Fallon. Jimmy ya había visto el formato español y se mostró entusiasmado, por lo que todo parecía ir sobre ruedas. Pero al llegar a Estados Unidos, Valls y su equipo se llevaron un chasco monumental. A pesar de haber coordinado el viaje y contar con el respaldo de la productora original, Fallon no los recibió. “No me puedes tratar como a un fan que viene a hacerse una foto contigo”, llegó a decir Arturo, visiblemente decepcionado por la falta de profesionalidad y la frialdad del trato.

Durante la visita a los estudios de la NBC, Valls y su socio fueron acompañados por el cuñado de Fallon, que también es CEO de su productora. El tour fue correcto, pero el esperado encuentro nunca ocurrió. El momento más incómodo llegó en un ascensor, cuando preguntaron abiertamente cuándo conocerían a Jimmy. La respuesta fue surrealista: “¿Habéis visto la moqueta? Tiene el logo de la NBC”, les contestaron, intentando esquivar la situación. Arturo Valls describe la experiencia como "muy bajonera" e insólita, como si estuvieran viviendo una escena de guion mal escrito. Aunque intentaron tomárselo con humor, el desaire fue evidente. Años después, el presentador español reconoce que aquello le dejó un mal sabor de boca y admite sin rodeos que "le ha cogido manía" a Jimmy Fallon.

RTVE al rescate

RTVE apostó fuertemente por "That's My Jam". Producido por LaCOproductora, la versión homónima del éxito estadounidense (presentado por el cómico Jimmy Fallon) llegó a nuestras pantallas en octubre del pasado año con Arturo Valls ejerciendo como maestro de ceremonias. A pesar de los grandes nombres que participaron en el show (David Bisbal, Pilar Rubio, Luis Zahera entre otros) Movistar decidió no encargar una segunda temporada y meter a “That's My Jam” al cajón de los programas olvidados, sin embargo, tal y como le ocurrió a David Martínez con Mediaset, RTVE decidió rescatar al programa e incluirlo en su listado de programas en busca de liderar el prime time. De momento, el formato ha tenido una buena acogida en cuanto a audiencia, aunque no con unos datos desorbitados (810.000 espectadores de medias y un share del 9,1%). De momento, quedan dos entregas de esta primera temporada en el ente público y cuando finalice conoceremos si 'That's My Jam seguirá formando parte de la parrilla de contenidos de La 1 de RTVE.