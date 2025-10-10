La audiencia de 'Supervivientes All Stars' expulsa a Alejandro Albalá y lo separa de Miri Pérez-Cabrero

Felipe Juan Froilán puede descansar tranquilo gracias a la audiencia de 'Supervivientes All Stars', que expulsó a Alejandro Albalá. El reality de Telecinco conoció ayer a su quinto expulsado, en una ceremonia bastante emocionante con Alejandro Albalá y Miri Pérez-Cabrero como últimos protagonistas. Finalmente, la barcelonesa se salvó, en una gala que además consiguió el liderato y se libró de la expulsión sorpresa de este domingo, que tiene como nominados a Carlos, Noel, Torres y Tony.

Se terminó 'Supervivientes All Stars' para Alejandro Albalá

La sexta gala de la segunda edición de 'Supervivientes All Stars' se vivió como un carrusel emocional en el que Miri fue la gran protagonista. La concursante pasó del miedo a ser expulsada a la tristeza más profunda al despedir a su compañero Alejandro Albalá, con quien había forjado una conexión especial. Entre lágrimas, ambos se sinceraron ante las cámaras, reconociendo el apoyo mutuo que se habían brindado durante el concurso.

Pero la noche, lejos de acabar en tragedia, dio un vuelco inesperado: Miri no solo se salvó gracias al voto del público, sino que además consiguió imponerse en la prueba de liderazgo, coronándose como la nueva líder de la playa.

El programa, conducido por Jorge Javier Vázquez, ofreció una gala repleta de momentos intensos: la esperada boda entre Marta Peñate y Tony, un festín de pasta que alivió el hambre de los concursantes y nuevas discusiones que reavivaron las rivalidades del grupo. La noche culminó con una nominación inédita, exclusivamente masculina, compuesta por Carlos, Noel, Torres y Tony, mientras Miri disfrutará de inmunidad. Además, Vázquez adelantó una sorpresa: el próximo domingo habrá una expulsión inesperada con Sandra Barneda al frente, prometiendo mantener la emoción al límite en esta edición de 'Supervivientes All Stars'.