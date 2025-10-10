Los concursantes de 'OT 2025' viven un Pase de Micros lleno de emoción y correcciones antes de la Gala 4

Como cada jueves a las 20:00 h, los seguidores de 'OT 2025' se conectaron a Prime Video para presenciar uno de los momentos más esperados de la semana: el primer Pase de Micros. Esta cita se ha convertido en un ritual para los fans del talent show, que aprovechan para descubrir cómo evolucionan los concursantes y cuáles son las apuestas más fuertes de cara a la Gala 4. Sin tríos en esta ocasión, los alumnos demostraron lo aprendido tras dos jornadas intensas de ensayo, entre ajustes vocales, coreográficos e interpretativos.

El primero en subirse al escenario fue Carlos, nominado esta semana, con 'Que te quería', de La Quinta Estación. Los profesores destacaron su interpretación pero le animaron a moverse con mayor soltura. Laura Muñoz, con 'I Surrender' de Céline Dion, impresionó con su potencia vocal, aunque Manu Guix le recordó que debe seguir puliendo detalles si quiere evitar futuras nominaciones. En los dúos, Lucía Casani y María Cruz tuvieron algunos tropiezos con 'Vete' de Los Amaya, mientras que Claudia Arenas y Téyou sacaron adelante el complicado tema 'Kiss Me More' pese a los problemas de afinación. Por su parte, Tinho y Judith brillaron con 'Die With a Smile', aunque los profesores les pidieron más conexión emocional. El momento más explosivo llegó con Guille Toledano y Guillo Rist, que pusieron ritmo y desparpajo a 'NuevaYol' de Bad Bunny, desatando elogios por su energía y originalidad. También destacaron Crespo y Olivia, que emocionaron con 'Akureyri', y el dúo Cristina y Max, que prometen un número teatral con 'Does Your Mother Know' de ABBA. El broche final fue la actuación grupal con 'Sin miedo' de Rosana, donde la emoción se impuso a los pequeños fallos. Con la Gala 4 de 'OT 2025' a la vuelta de la esquina, el Pase de Micros dejó claro que la competencia está más viva que nunca y que cada detalle puede marcar la diferencia el lunes.

Canciones de la Gala 4 de 'OT 2025': lista completa de temas y repartos