Belén Rodríguez aclara en 'Fiesta' el motivo por el que no es capaz de perdonar a Terelu Campos

El drama entre Terelu Campos y Belén Rodríguez sigue en pleno apogeo, y es que las que fuesen casi como hermanas siguen sin llegar a un acuerdo. Un enfrentamiento que parece haberse agravado después de que la hija de María Teresa Campos haya vuelto de 'Supervivientes', sobre todo a raíz de sus últimas declaraciones.

Captura de Terelu Campos en 'De Viernes' Telecinco

Rodríguez se sentaba hace apenas unas semanas en el plató de 'De Viernes' y arremetía con dureza con Campos, a la que acusa de haber participado en el acoso y derribo que sufrió por parte de 'Sálvame'. De hecho, incluso se vio obligada a llamar a la policía cuando intentaron grabar dentro de su casa y asaltar su intimidad. Algo, que no es capaz de personarle a la que fuese su íntima amiga, según ha reiterado esta misma tarde.

Belén Rodríguez, incapaz de perdonar a Terelu Campos

"Me destrozaron la vida, es el episodio más desagradable de mi vida. Terelu estaba en cabeza y ella fue cómplice a la hora de vulnerar mi intimidad", sentenciaba contundente. "Se podía haber negado, y no solo no se negó, es que disfrutaba". Mientras que, por su parte, la aludida dejaba entrever que no se siente nada orgullosa de lo ocurrido. "Yo trabajaba en un programa del que ella sabe la dinámica... Y es verdad que no dije que no, e hice lo que la dirección del programa quiso que hiciera", trataba de excusarse ayer mismo en el plató de 'De viernes'.

Captura de Belén Rodríguez junto a los colaboradores de 'Fiesta' Telecinco

Palabras que no han convencido a Belén Ro, quien ha vuelto a remarcar esta tarde en 'Fiesta' que no puede perdonarla y tampoco tiene intención de reconciliarse con ella. "No me voy a reconciliar con ella, a no ser que la vea arrepentida de verdad", ha destacado. Del mismo modo, la colaboradora se ha mostrado muy molesta con el hecho de que Terelu recurra a la figura de su madre para excusarse. "Que deje descansar a Teresa Campos y no la meta en un asunto tan turbio, que ella no pinta nada aquí", ha concluido tajante.