Belén Rodríguez denuncia el juego sucio de Terelu Campos: “Es una tramposa”

“Se avecina tormenta”, anuncia Verónica Dulanto en ‘TardeAR’ al ver entrar a Belén Rodríguez en plató. Lo hace para hablar de Terelu Campos, como así lleva haciendo las últimas semanas. Si un día suelta una perla, al día siguiente su examiga recoge el testigo y se la devuelve. Así estuvieron un tiempo hasta que se enfrentaron, cara a cara, delante de la audiencia a decirse verdades como puños. Algunas dolieron. Desde entonces no han vuelto a mediar palabra y eso que se despidieron con un sincero abrazo y algunas promesas.

Lavaron sus trapos sucios en televisión, al menos sí los que les permitían sus abogados, pues algunas cuestiones están judicializadas. Se tocaron temas sensibles y se echaron en cara todo el dolor que habían sentido por las malas decisiones de la otra, así como el dolor sentido por su ausencia en momentos vitales. No daba tiempo a que hablasen largo y tendido, por lo que emplazaron hacerlo fuera del plató. No volvieron a cruzar una palabra, como así confirmó Terelu Campos este fin de semana en ‘De viernes’. Le toca el turno a Belén.

Belén Rodríguez termina estallando contra Terelu

Belén Rodríguez dice saber que Terelu Campos ha hablado de nuevo sobre ella, porque “me ha dado el fin de semana”. Eso sí, promete no haber visto las imágenes y tiene el placer de hacerlo en directo desde ‘TardeAR’, frente a sus compañeros ansiosos por exprimir el enfado. “No lo he querido ver aposta porque ya el tema me está cabreando. No quería enfadarme esta mañana, anoche, hoy… prefiero joderme de una vez y ya para siempre”, pedía la colaboradora que diesen el play del vídeo y le mostrasen a su otrora íntima amiga hablar de ella.

Sabía que se iba a enfadar y lo hace. Nada más terminar el vídeo tiene un apunte contundente que hacer: “Mira, yo lo de cero rencorosa, porque la he llamado para que se despidiera de mi madre, ya me está hartando. Que no ha compartido la herencia conmigo, que parece que…”, le cortan en seco. Tiene muchas ganas de hablar, pero se marchan a publicidad. Belén está que trina. Así lo confirman sus compañeros al regreso de la pausa, tras presenciar el berrinche: “Es que este tema me pone malísima, lo digo de verdad. Yo pensaba que era una persona controlada, pero he visto que no lo soy. Me he dado cuenta este fin de semana, porque es un tema que me duele muchísimo y no lo tengo superado”, se excusa.

Terelu Campos, cara a cara con Belén Rodríguez en 'TardeAR' Telecinco

Cuando al fin le dan la oportunidad de responder a lo que dijo Terelu Campos el viernes, es muy contundente y no disimula el enfado: “Vamos a ver, Terelu es una tramposa, porque ella sabe que yo no puedo entrar en ninguno de estos temas, ni aclarar porque tengo, y lo digo por enésima vez, un juicio el día 11. Lo que no vale es creernos a determinadas personas en unas cosas y cuando hablan de ella o de su hija o de su hermana son unos mentirosos y no me creo nada. En cambio, cuando le cuentan una cosa de mí es una verdad absoluta. Que va a misa porque le interesaba”, sentencia.

Belén Rodríguez está dolida y finalmente las emociones le toman el habla. Especialmente cuando se defiende de las acusaciones de haber hecho algo negativo a María Teresa Campos: “Y yo ya estoy muy harta e insisto que el tema me duele mucho más de lo que pensaba en un principio y no voy a permitir bajo ningún concepto y de ninguna manera que nadie piense y Terelu lo vaya contando, es que yo he hecho daño a María Teresa Campos, de ninguna manera. Es que ya se acabó el tema. Que a mí no me relacione con la vulnerabilidad de su madre, ni con lo que le han hecho a su madre, porque yo lo único que he hecho ha sido protegerla e, insisto, el tiempo que me han dejado. Y ya está. Es que es muy tramposa, porque sabe que yo no puedo hablar de determinadas cosas y no puedo aclarar determinadas cosas”. Y es que Belén reconoce que en el último año le impidieron ver a María Teresa.