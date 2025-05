Terelu Campos, cara a cara con Belén Rodríguez en 'TardeAR'

Terelu Campos por fin ha visitado el plató de 'TardeAR', donde ha protagonizado un tenso reencuentro con Belén Rodríguez. Un cara a cara muy esperado, y en el que las dos han compartido su punto de vista sobre el enfrentamiento que mantienen desde hace un tiempo.

"A mí me han dicho que el encuentro con Belén tenía que ser en plató y yo soy una persona que cumplo con las cosas con las que me comprometo", ha señalado Campos al comienzo del programa, cuando la informaban de que Belén seguía bastante "dolida" con ella. Las que se considerasen casi "como hermanas", ahora no pueden ni saludarse. De ahí, que Rodríguez terminase llorando y abandonase las instalaciones de Telecinco muy afectada tras su último encuentro.

Belén Ro y Terelu Campos, cara a cara

Belén Rodríguez y Terelu Campos en 'TardeAR' Telecinco

Lo que más habría dolido a la colaboradora, es que después de diagnosticarle su enfermedad (un cáncer de garganta), su amiga no estuviese a su lado. "Cuando me ingresaron llamó a un amigo en común. Eso me parece todavía peor, si yo no soy capaz de llamarte a ti y tengo que llamar a una persona para preguntarle por ti me parece peor", se lamentaba.

Las que fuesen íntimas amigas se han distanciado

Justo por eso, la tensión entre ambas ha ido escalando, aunque esta tarde les ha tocado aclarar sus diferencias. "Yo no esperaba nada de ti. Hace mucho que no teníamos relación", le ha reprochado Belén Ro a Terelu. Y asegura que le sorprendió mucho que Campos se preocupase por ella e incluso la llamase en su momento. "Una hermana no hace ciertas cosas... ", ha sentenciado. "Me gustó tu interés, pero de repente desapareciste..."

Captura de Terelu Campos en 'TardeAR' Telecinco

Algo, ante lo que Campos se ha defendido alegando que, pese a sus diferencias, sí que ha interesado por ella, aunque también hubo personas que intercedieron y le recomendaron no llamar a la que fuese su amiga. "Te vi feliz con personas que han formado parte de nuestra vida y me he relajado, no te voy a mentir", le ha explicado. Pese a ello, Terelu deja claro que la culpa es suya y que todo ha sido producto de su distanciamiento. "Si hubiésemos tenido la relación de siempre, eso no habría pasado".