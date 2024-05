Belén Rueda cuenta en 'El Hormiguero' su mayor bronca al volante: "Podían haberme partido la cara"

'El Hormiguero' ha dado la bienvenida a esta semana con la visita de una de las actrices más exitosas de España, Belén Rueda. La reconocida actriz, quien pertenece al club platino del programa debido a sus múltiples apariciones, regresó al plató de Antena 3 para conversar con Pablo Motos y presentar su nuevo proyecto cinematográfico, "Caída libre", que llegará a los cines este próximo viernes 17 de mayo.

En "Caída Libre", Rueda interpreta a una entrenadora de gimnasia rítmica de élite, destacando por su personalidad icónica, meticulosidad y autoridad. Sin embargo, su mundo se desmorona al descubrir que su esposo la abandona por una mujer más joven, quien está embarazada. Este giro inesperado sumerge al personaje de Rueda en una trama compleja de emociones y situaciones desafiantes. Dirigida por Laura Jou y producida por Juan Antonio Bayona, la película cuenta también con la participación de Irene Escolar, Manuela Vellés, Ilay Kurelovic y Brays Efe.

Durante su participación en el programa, Rueda compartió algunas anécdotas de la filmación, destacando una escena de persecución en coche que "disfrutó especialmente". Entre risas, la actriz admitió a Pablo Motos que al volante "se transforma en una persona diferente", recordando un incidente en el que tuvo un enfrentamiento con otro conductor: "En la vida soy muy dulce, menos cuando conduzco. Un día, en la M-40, un coche me hizo una pirula. Entonces, le hice un gesto al conductor preguntándole que qué había hecho, entonces frenó en un túnel y yo, también. Nos bajamos y vi que venían hacia mí cuatro tipos. Me asusté, creo que me reconocieron, les dije que se fueran a su casa y me metí en el coche. Me podían haber partido la cara, pero, en el coche, funciona mejor que cuando, haces algo mal, pides perdón".

La actriz también aprovechó la entrevista para hablar sobre su experiencia en el balletdurante su juventud, describiendo la "disciplina" que requiere esta forma de arte y cómo le ha servido en su vida cotidiana. "Es una disciplina que sometes al cuerpo a algo que no es natural durante muchas horas. A mí me ha servido muchísimo. Te da una disciplina que te sirve para la vida", afirmó.