Bertín Osborne se pronuncia en 'El Hormiguero' sobre la polémica de su hijo: "Me la sopla"

'El Hormiguero' comenzaba este lunes su 20 temporada y, como no podía ser de otra forma, ha contado con un plato fuerte como invitado. Bertín Osborne ha sido uno de los nombres propios del verano tras las polémicas surgidas a raíz de su portada en la revista 'Hola', donde posaba con el hijo que ha tenido con Gabriela Guillén.

Y una de las primeras preguntas que Pablo Motos le ha hecho al cantante versaba sobre la polémica publicación, de la que se había dicho que el artista había cobrado una importante suma de dinero y que la propia revista desmentía.

En la que supone una de sus primeras apariciones públicas tras las críticas recibidas, Osborne ha respondido de forma contundente poniendo en el punto de mira a todas aquellas personas que han reprochado su forma de actuar: "Sabes lo que te digo, me la sopla".

El presentador de 'El show de Bertín' en Canal Sur ha lamentado que cualquier cosa que haga va a levantar un revuelo: "Tengo un niño que es un encanto, es una monada, pero la gente decía: 'Es que lo tiene escondido, se avergüenza, no lo saca".

"Ahora lo saco, otro follón. Como si tuviera que dar explicaciones", ha protestado durante el programa, asegurando que tanto con el niño como con la madre va "todo bien". "Yo me llevo bien con todo el mundo, yo no me peleo con nadie".

Durante la entrevista, Motos también le ha sonsacado algunos detalles de su vida privada como que ha decidido restringir las llamadas de teléfono y solo contesta a la mitad de las personas: "Tengo restringidas las llamadas porque tengo un desapego a la tecnología. Yo soy de campo. Estar pegado al móvil va contra mis principios. Contesto al que quiero".

Asimismo, el artista ha hablado de su gira de despedida, motivada por sentirse fuera de lugar en la música de hoy en día, y que tocará España y otros "cuatro o cinco países". Para su último adiós a los escenarios, el cantante ha elegido los lugares donde más se ha sentido querido.