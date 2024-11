Christian Gálvez, emocionado ante su Navidad más especial: "Ahora la casa se ha llenado de luz y de ilusión"

Christian Gálvez está atravesando por uno de los mejores momentos de su vida. El presentador acaba de publicar su última novela, "Te he llamado por tu nombre", a punto de celebrar el primer cumpleaños de su hijo Luca. Este fin de semana, el presentador reunió a sus familiares y amigos más cercanos en el Espacio Bertelsmann de Madrid y allí, Christian Gálvez volvió a deshacerse en halagos hacia Patricia Pardo, la mujer de su vida, con la que ha formado la familia con la que siempre soñó.

El escritor, tras la presentación, atendió a la prensa y explicó que su última novela nace del "amor": "Es un proyecto que nace del amor, sobre todo, que nace acompañando a mi mujer y a mi peque recién nacido y muy, muy, muy feliz, muy feliz". "Ha sido un acto muy muy privado, porque estaba la familia, los amigos, gente del trabajo, pero sobre todo estaba mi mujer, estaban las pequeñas, estaba mi hijo, que es a quienes dedico este libro", declaró muy emocionado Gálvez. "Justo hoy cumple once mesecitos y está un mes de cumplir un año, así que muy feliz precisamente por eso, porque, bueno, era el propósito de mi vida y...lo hemos conseguido, porque al final es un trabajo en equipo, un trabajo en familia y el libro está dedicado a ellos, claro", expresó.

Christian Gálvez y Patricia Pardo Instagram

Sobre Patricia Pardo, Christian Gálvez no dudó en elogiar el importantísimo papel que tiene la periodista en su vida. "Patricia al final no deja de ser mi compañera, aquella con la que siempre voy de la mano, es mi principal valedor y mi principal crítica, porque eso es lo que admiro de ella también, ¿no? Esa transparencia, el que sea capaz de decirte las verdades que quizás otros no se atreven a decir si es bueno, si es malo, o si es mejorable, o qué haría a su punto de vista. Siempre desde el punto de vista más objetivo y siempre desde el punto de vista constructivo, así que...Bueno, es que es el trabajo en equipo. Tal vez es lo mejor", declaró sobre la presentadora de "Vamos a ver".

El próximo 22 de diciembre su hijo Luca cumplirá un año y está muy emocionada por el primer aniversario del pequeño en estas fechas tan señaladas. Sobre la llegada de la Navidad, Christian Gálvez ha vuelto a recuperar la ilusión tas el nacimiento de su hijo y de la bonita familia que ha formado junto a Patricia. "Yo hace tiempo era un tipo que no quería demasiado la Navidad, ahora la casa se ha llenado de luz y de ilusión, así que la voy a vivir desde... . Ya la viví el año pasado desde otro punto de vista y este al final lo que hace es potenciar un poquito más ese sentimiento", desveló el presentador, sin poder disimular su felicidad.