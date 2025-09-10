Boomerang TV nombra director general a Luis Santamaría, artífice de 'Entre Tierras' o 'Perdiendo el juicio'

La productora Boomerang TV ha nombrado a Luis Santamaría como Director General del Área de Ficción después de haber liderado con grandes resultados en los últimos dos años esa misma área. En ese período, el nuevo líder ha impulsado numerosas producciones que se han convertido en referentes de la industria.

Entre esos títulos se encuentran la serie protagonizada por Elena Rivera, 'Perdiendo el juicio', que acaba de obtener el Premio del Festival de Vitoria; y 'Entre tierras', que se convirtió en la serie más vista en España en 2024 y que acaba de finalizar el rodaje de su segunda temporada.

Asimismo, ha formado parte de otras ficciones que llegarán próximamente a la pantalla como 'La Suerte', una serie de Disney+ dirigida por Paco Plaza y Pablo Guerrero y protagonizada por Óscar Jaenada y Ricardo Gómez, que debutará en la sección oficial del Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

Según recoge la nota de prensa compartida por la compañía del grupo Mediawan, Santamaría ha asegurado que para él es "un honor asumir el cargo en un momento de transformación y crecimiento", recalcando que su objetivo consiste en "seguir impulsando la creatividad, la calidad y la proyección internacional" de las producciones, "manteniendo siempre nuestra esencia y abriendo nuevos caminos de desarrollo a través de proyectos cinematográficos e iniciativas como Cut One".

Por su parte, Jaime Ondarza, CEO de Boomerang TV, ha admitido que "supone un paso decisivo en el fortalecimiento del liderazgo de Boomerang TV". "Su experiencia y visión estratégica serán claves para afrontar los retos de la industria y consolidar nuestro crecimiento", ha finalizado.

Creación de una nueva marca

El nombramiento de Luis Santamaría no ha sido el único movimiento que ha realizado Boomerang TV, que también ha anunciado que la sección de ficción se refuerza con la creación de Cut One, una nueva marca con el objetivo de consolidar el posicionamiento de la empresa en todos los géneros de Scripted.

Esta estrategia de expansión servirá para afianzarse como una de las compañías de producción más completas y competitivas del sector audiovisual español. Por ello, la empresa está actualmente trabajando en destacados proyectos cinematográficos que se encuentran en diferentes fases de producción.

La nueva marca estará liderada por Rafael Taboada, productor ejecutivo en Movistar+ y en Amazon MGM Studios, que se une a Boomerang TV para diversificar la oferta de contenidos y ampliar el alcance de la compañía hacia nuevos públicos y plataformas.