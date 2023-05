Broncano entra al trapo de García a cuenta de los toros y sale escaldado

José María García, como ya se ha contado en LA RAZÓN, estuvo anoche en el programa de MovistarPlus+ 'La Resistencia'. Como era de esperar, el popular periodista deportivo dejó muchos titulares a su paso por chez David Broncano.

Uno de ellos fue su enmienda a la totalidad contra la casta política española: ''Los tenemos malos, sordos y tontos'', sentenció 'Butano', que acudió al late night para promocionar la serie documental sobre su carrera profesional: 'Supergarcía'.

Mas de todos los clips que se han sacado de la jugosa 'entrevista' que le hizo el presentador de 'La Resistencia', hay uno que se ha llevado la atención y, por tanto, las palmas y pitos de los usuarios de las redes sociales, al punto de convertirse en tendencia nacional en Twitter.

Y, es que, por donde menos se esperaba saltó la liebre. Sin venir al caso, José María García sacó a colación la tauromaquia con una comparación de sentido común: "Es como lo de los toros: joder, pues quien no le gusten los toros, que no vaya a los toros, y el que quiera ir a los toros, que vaya". Una afirmación que provocó la réplica de Broncano, que entró de lleno al trapo con un argumento de Primaria muy aplaudido por su público adolescente: "No es lo mismo, José María; se te ha caído el chiringuito ahí [...] Los toros, si tú no te gustan (sic) y no vas, siguen matando a los toros".

"Si la gente que no le gusta los toros no es que no le guste que la gente vaya a ver a los toros, lo que no le gusta es que maten a los toros", prosiguió el cómico con su débil alegato antitaurino; al que García sentenció con una réplica que lo dejó sentado: "¡A nadie le gusta que maten a los toros!". A continuación, el legendario locutor contó una anécdota de cuando fue a ver torear a José Tomas a Valladolid: "Hubo una pelea terrible entre los que se oponían a que la corrida se celebrase... Pues, coño, váyanse ustedes a su casa y dejen los que quieran ir a los toros que vayan".

‒Ese argumento tú eres consciente que te flojea‒, le contestó Broncano.

‒No.

‒No pasa nada, no todos tus argumentos van a estar grabados en piedra. Ese te flojea mucho.

‒No me flojea nada, es lo ideal‒, remató 'Butano' dándole la puntilla al presentador de 'La Resistencia'.