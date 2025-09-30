‘Top Chef’ regresa a España en versión dulce: RTVE prepara ‘Dulces y Famosos’ tras el éxito del formato original en Antena 3

‘Top Chef’ vuelve a España, esta vez en clave pastelera. RTVE ha anunciado la producción de ‘Top Chef: Dulces y Famosos’, adaptación del formato internacional ‘Top Chef VIP Just Desserts’, en colaboración con la productora Boxfish. El programa reunirá a un grupo de celebridades de ámbitos como la televisión, la música, el deporte o el cine, que competirán en exigentes retos de repostería.

El regreso de la marca llega años después de que Antena 3 popularizara en nuestro país el concurso original, emitido entre 2013 y 2017 con Alberto Chicote al frente y un jurado compuesto por nombres como Susi Díaz y Paco Roncero. Aquella etapa, centrada en chefs profesionales, convirtió a ‘Top Chef’ en un referente culinario y dejó momentos memorables para la audiencia.

La nueva versión de RTVE propone un giro de tono: serán famosos quienes se enfrenten a los hornos y al azúcar en lugar de cocineros consagrados. Los concursantes tendrán que demostrar destreza, temple y creatividad en pruebas que irán desde los dulces clásicos hasta las creaciones más innovadoras. Sus platos serán evaluados por un jurado de expertos, que valorará sabor, técnica y presentación.

De esta forma, ‘Top Chef’ cambia los cuchillos por merengues, manteniendo la tensión y el espectáculo que caracteriza al formato. Con ‘Dulces y Famosos’, RTVE busca reforzar su apuesta por el entretenimiento en prime time, mientras la marca recupera protagonismo en España tras el éxito de su primera etapa en Antena 3.