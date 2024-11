"El Cazador" de RTVE encuentra al doble de nuestro Rey, Felipe VI

Felipe VI ya ha encontrado quién se puede poner su jubón amarillo. "El Cazador" ha sorprendido esta mañana con la aparición de un doble de nuestro monarca, que ha ido al espacio televisivo del ente público a intentar llevarse el bote. Su nombre es Antonio, de Benidorm, y es recepcionista de un hotel en la localidad valenciana, aunque si te dijeran que imita a nuestro monarca en cualquier programa de sketches como "La hora de José Mota" o "Polònia", colaría perfectamente.

"Separados al nacer"

"Ya debes estar aburrido del chiste, ¿no?", espetaba el maestro de ceremonias del concurso de radio y televisión española Rodrigo Vázquez, a lo que Antonio de forma jocosa respondía que "no sabía de lo que le estaba hablando". El "gemelo" de nuestro Rey Felipe VI vino dispuesto a llevarse el bote del programa, demostrando sus grandes conocimientos. "También soy real. Pero no soy él. Vengo a por el bote", comentaba Antonio, que se parecía tanto físicamente como en el tono de voz, dejando boquiabiertos a todos los presentes. Esta no era la primera aparición pública del "doble de Felipe VI", ya que en 2021, cuando aún pertenecía a Movistar Plus+, el valenciano hizo acto de presencia como público de "La Resistencia" de David Broncano, levantando, como no, alboroto entre el público y trabajadores del programa de televisión.

La cuenta oficial del programa en X (anteriormente Twitter) sorprendió a sus seguidores al compartir un video titulado "Felipe VI", aludiendo al inesperado parecido de uno de sus participantes con el monarca español. Los usuarios reaccionaron con humor y asombro, dejando comentarios como "Clavaíto, ya lo dije yo en casa según le vi" o "¿Qué hace el rey en "El Cazador"?". Muchos coincidieron en la similitud física, comentando que "son iguales", lo que añadió un toque de diversión e intriga a la emisión del programa en redes sociales. Antonio finalmente llegó a la prueba final, pero se quedó a las puertas de conseguir el bote.