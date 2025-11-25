‘Cazadores de imágenes’ viaja a Brasil con Miguel Ángel Muñoz en su nueva entrega

laSexta continúa este miércoles su aventura televisiva con una nueva entrega de 'Cazadores de imágenes', el formato que combina naturaleza, emoción y fotografía de la mano del explorador y presentador Gotzon Mantuliz. En esta ocasión, el programa viaja hasta Brasil, donde Mantuliz compartirá una expedición inolvidable con el actor Miguel Ángel Muñoz.

El episodio, que la cadena emitirá en prime time, lleva a ambos a adentrarse en el corazón de la selva brasileña para afrontar algunos de los desafíos más extremos de la temporada. Entre ellos, encontrarse cara a cara con una anaconda gigante de más de ocho metros y capturar la imagen de uno de los depredadores más esquivos del continente: el jaguar. Para lograrlo, pasarán varios días viviendo a bordo de un barco en plena Amazonia, inmersos en un entorno de naturaleza salvaje que pondrá a prueba su paciencia, su resistencia y su capacidad de observación.

Producido por Atresmedia junto a 7 y Acción, 'Cazadores de imágenes' cuenta con seis episodios, cada uno centrado en un animal emblemático y en el reto fotográfico que representa. La entrega de la semana pasada, rodada en Uganda con Mario Vaquerizo como invitado, subió hasta un 6,3% de cuota y conquistó a 589.000 espectadores de media, superando a su principal competidor y alcanzando más de 1,6 millones de espectadores únicos.

A lo largo de la temporada, Gotzon y sus invitados recorrerán paisajes tan espectaculares como Uganda, Maldivas o Alaska, enfrentándose a la majestuosidad de animales como los gorilas o el lince ibérico. Cada misión supone un viaje lleno de riesgo, emoción y aprendizaje, cuya recompensa final será publicar la fotografía captada en la revista National Geographic.