Mediaset renueva 'La isla de las tentaciones' y confía en 'El diario de Jorge' hasta julio

'La isla de las tentaciones' va viento en popa, siendo el único reality que parece salvarse de las malas audiencias que está cosechando Telecinco, y tardará mucho en desaparecer de la parrilla, pues Mediaset ha anunciado este martes su renovación.

De esta forma, el formato producido por Cuarzo Producciones, donde cinco parejas viajan a República Dominicana con el fin de poner a prueba sus relaciones mientras conviven separados en dos lujosas villas con un grupo de solteros y solteras denominados tentadores, tendrá una nueva temporada.

La noticia llega en plena emisión de las entregas correspondientes a la novena edición, que está siendo todo un descubrimiento ante la cantidad de situaciones inéditas que se están produciendo. Sin ir más lejos, en la última entrega, por primera vez, el programa decidió censurar las imágenes que estaban viendo los chicos por su alto contenido sensible. Así como nunca antes el grupo de chicos habían pedido una hoguera de confrontación para uno de sus compañeros, que había sido sancionado sin ver dichas imágenes.

Grabación en enero

Desde el grupo de comunicación han decidido ponerse manos a la obra y las grabaciones de la décima temporada no esperarán hasta verano como venía siendo habitual. Será el próximo mes de enero cuando Sandra Barneda, confirmada como presentadora, se embarque nuevamente hacia la isla con las nuevas parejas y el equipo del programa.

Un adelanto en la producción que también podría trasladarse a la pantalla en lo que supondría estrenar una nueva edición en la misma temporada televisiva y a pocos meses del estreno de la anterior edición. Un movimiento que recuerda a la decisión de emitir la última temporada de 'Supervivientes All Stars' en un período fuera de lo normal como ha sido el pasado mes de septiembre.

Más Jorge Javier Vázquez

Junto a la apuesta por una nueva edición de 'La isla de las tentaciones', Mediaset ha anunciado que 'El diario de Jorge', producido por Boomerang TV y estrenado el pasado 29 de julio, cumplirá un año en emisión, produciendo 147 entregas más, en la que es "la renovación más amplia hasta la fecha".

Una decisión que se basa en los datos recogidos durante los últimos meses. Con un 9,6% de share, "acumula una notable evolución ascendente", acumulando en el mes de noviembre una media de 767.000 espectadores.