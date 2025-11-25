Movistar Plus+ muestra cómo fue la transformación de Álvaro Morte en Adolfo Suárez para 'Anatomía de un instante'

La nueva serie de Movistar Plus+, 'Anatomía de un instante', ha resultado ser un éxito al reconstruir un momento clave en la historia de España como fue el intento de golpe de Estado del 23-F. Tanto el público como la crítica han aclamado su forma de contar los hechos y, entre los muchos detalles que no han pasado desapercibidos, se encuentra la precisa caracterización de Álvaro Morte como Adolfo Suárez.

El actor fue elegido para meterse en la piel del primer presidente del Gobierno tras la aprobación de la Constitución de 1978 y, tras ver el resultado, se podría decir que lo cumplió al pie de la letra: quien hubiera visto el tráiler sin saber los nombres de los intérpretes nunca habría dicho que Álvaro Morte era uno de ellos.

Por ello, la plataforma propiedad de Telefónica ha compartido en sus redes sociales cómo ha sido paso a paso este proceso de transformación, que ha convertido al reconocido actor de 'La casa de papel' en una persona totalmente irreconocible.

Uno de los detalles que han propiciado la metamorfosis en el político español de la transición es la nariz postiza, que es de goma. El resto, un minucioso trabajo de maquillaje para perfilar cejas y pómulos, así como la necesidad de tener el rostro afeitado.

En su visita a 'El Hormiguero', el actor algecireño admitió haber paseado por la calle caracterizado como Adolfo Suárez durante las pausas de rodaje, experimentando cómo nadie era capaz de reconocerle. Al igual que el director de la adaptación de la novela de Javier Cercas, Alberto Rodríguez, que se acostumbró a verle caracterizado como el personaje y cuando se desmaquillaba se preguntaba: "¿Quién es este tío?".