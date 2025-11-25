Reparto de temas de la Gala 11 de 'OT 2025': lista completa de canciones

Descubre la lista completa de canciones para la Gala 11 de 'OT 2025'. Tras la expulsión de Téyou, Guillo Rist y Crespo son los nuevos concursantes en la cuerda floja y han elegido a Shawn Mendes y Quevedo respectivamente para lograr la salvación y asegurarse una semana más su estancia en la Academia de 'Operación Triunfo'. Conoce el resto de los temas que han propuesto los profesores a los triunfitos.

Reparto oficial de temas entre los concursantes de la Gala 11 de 'OT 2025'

Canción grupal: 'Voy a pasármelo bien' de Hombres G

Guillo Rist: 'Wonder' de Shawn Mendes

Crespo: 'Columbia' de Quevedo

Guille Toledano: 'El roce de tu piel' de Revólver

Olivia: 'Where is my husband' de Raye

Cristina: 'Punto de partida' de Rocío Jurado

Claudia: 'Overjoyed' de Stevie Wonder

Tinho: 'I’m outta love' de Anastacia

Tinho acaricia la gran final de 'OT 2025' con una actuación histórica en la Gala 10

Tinho roza con los dedos la gran final de 'OT 2025' con una nueva actuación consecutiva digna de entrar en los anales de la historia del concurso producido por Gestmusic, que vive su segunda edición bajo el paraguas de Amazon Prime Video. Además de convertirse por segunda vez en favorito de la semana en la Gala 10 (con el 30% de los votos del público) y sumarse otros 3.000 € cortesía de ING para su carrera profesional más allá del programa, el joven de 22 años ha brillado en el escenario de 'OT 2025' cantando en gallego, en una actuación que ha sido puro rock and roll. En cuanto a las despedidas en la Gala 10, giro inesperado con el adiós de Téyou, quien se convierte en la nueva concursante expulsada de 'OT 2025'. La cántabra recibió el 48% de los votos del público y a pesar de realizar una actuación íntima y brillante en la noche de hoy, su paso por el concurso ha ido de más a menos. La otra cara de la moneda fue Guillo Rist (salvado con el 52% de los votos del público de 'Operación Triunfo'), quien mejoró durante toda la semana y sacó adelante durante la Gala 10 una canción bastante compleja como es 'Abracadabra' de Lady Gaga, pero desentonó a nivel bocal y no convenció al jurado, que pidió de nuevo su nominación. Finalmente, los profesores decidieron salvar a Claudia Arenas, mientras que los compañeros otorgaron su apoyo a Guille Toledano, dejando como nominados definitivos a Guillo Rist y Crespo para la Gala 11.

Nuevas fechas confirmadas para los conciertos de 'OT 2025'

Tras anunciar las entradas de los conciertos del Movistar Arena (Madrid), Palau Sant Jordi (Barcelona) y Roig Arena (Valencia) para el 3, 10 y 18 de julio de 2026 respectivamente, este fin de semana la cuenta oficial del concurso reveló nuevas fechas para la gira de 'OT 2025' y han sido reveladas a los concursantes en la Gala 10. Las fechas son las siguientes:

18/04/26 — Bilbao

19/04/26 — A Coruña

08/05/26 — Granada

27/06/26 — Murcia

17/07/26 — Alicante

24/07/26 — Santander

31/07/26 — Fuengirola

08/08/26 — Cádiz

12/09/26 — Zaragoza

18/09/26 — Sevilla

Las entradas ya han salido a la venta y pronto se desvelara la ubicación exacta en la que se celebrarán los nuevos conciertos de esta nueva camada de "triunfitos" que se suma a los que ya conocemos de la capital de España, la Ciudad Condal y la Ciudad del Turia.