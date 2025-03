Celia Villalobos se pronuncia sobre la crisis de la DANA en Valencia: "A ver si el señor Mazón..."

La exministra de Sanidad y Consumo, Celia Villalobos, se ha mostrado contundente al analizar la crisis provocada por la DANA que azotó España el pasado 29 de octubre de 2024. En su intervención en 'laSexta Xplica', el programa presentado por José Yélamo, Villalobos ha cuestionado la falta de respuestas sobre los errores cometidos en la gestión de la tragedia, que dejó más de 230 víctimas mortales, especialmente en la Comunidad Valenciana.

Han pasado cuatro meses desde la catástrofe y las peticiones de responsabilidades siguen en aumento. Este pasado sábado 1 de marzo, miles de personas se manifestaron en Valencia exigiendo la dimisión de Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana. El debate sobre su papel en la crisis llegó también a 'laSexta Xplica', donde Villalobos ha expresado su preocupación y ha pedido que se realice una investigación técnica similar a las que se llevan a cabo en accidentes de aviación.

Villalobos ha criticado que, a pesar de la magnitud del desastre, no se haya hecho un análisis riguroso de lo ocurrido: "Cuando llegó el COVID-19, el señor Sánchez dijo que había que hacer un estudio técnico para analizar qué errores se habían cometido. Han pasado tres años y no se ha hecho nada. Aquí hay que hacer lo mismo. Examinar qué ha fallado para que no vuelva a pasar. Pero aquí parece que nadie se ha equivocado", ha afirmado la exministra. Asimismo, la política del Partido Popular ha señalado que tanto el Gobierno central como la Generalitat Valenciana han evitado asumir responsabilidades: "Todo el mundo lo ha hecho divinamente: el presidente del Gobierno, el de la Generalitat, el ministro del Interior ya ni te cuento… Pero, ¿qué ha fallado para que esto ocurriera?".

Por otra parte, en uno de los momentos más polémicos de su intervención, Villalobos ha ironizado sobre la presión que enfrenta Mazón tras las manifestaciones en su contra y la necesidad de tomar medidas: "La gota fría cae todos los años en Valencia, por lo tanto habrá que hacer algo, pero no.Estamos todos muy entretenidos a ver si el señor Mazón se suicida, se tira a un tren o se va a su casa". Ante estas palabras, el presentador José Yélamo ha intervenido para matizar sus declaraciones. Sin embargo, la exministra ha insistido en que lo realmente importante es el futuro de las familias afectadas: "Me preocupa que esas familias puedan mirar al futuro con más optimismo". Además, Villalobos ha cerrado su intervención en el programa de Atresmedia mostrando su confianza en la justicia: "Espero mucho de la jueza que investiga el caso, porque creo en todos los jueces, incluso en los que acusan a los míos".